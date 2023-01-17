Действительно ли в России нехватка боеприпасов: ответ эксперта

Российские оккупанты действительно столкнулись с нехваткой боеприпасов, и это уже ощутимо на поле боя. При этом захватчикам вряд ли удастся разрешить кризис с их снабжением.

По его словам, россияне уже столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов, она уже ощутима на фронте. Так, интенсивность обстрелов с российской стороны снизилась примерно в пять раз.

"Уже в этом году мы видели, что противник применял боеприпасы 2022 года выпуска. То есть прямо с завода они попадают на фронт. Или запасы истощены настолько, что остался критический лимит. Или они на таких расстояниях хранятся, что еще не успели доехать до фронта", - сказал эксперт.

Кевлюк отметил, что уже фиксируется изъятие запасов боеприпасов из складов Беларуси, но у них тоже они не колоссальны. Так, по его словам, рано или поздно это окно возможностей закроется.

К тому же он напомнил, что в Харьковской области, на брошенных захватчиками позициях, были найдены мины, подписанные на корейском языке. При этом Северная Корея сказала, что они якобы никак к этому не причастны.

Кроме того, эксперт отметил, что огромным источником поставок для России мог бы стать Китай.

"Но то, что Си Цзиньпин заявил, что не планирует встречаться с президентом Российской Федерации, говорит о том, что россияне из Китая не увидят не то, что снаряды, но и консервы. Назначение министром иностранных дел Китая бывшего посла в США абсолютно четко это говорит", - сказал он.

Кевлюк добавил, что Китай с точки зрения восточной философии дал понять всему миру, куда и как он двигается. К тому же, перед назначением новый министр в американском журнале обнародовал свою программную статью типа "чем я буду заниматься на новой должности". Так, по его словам, из статьи четко понятно, что в мире есть две супердержавы, а не три.

Учитывая это, эксперт считает, что России не удастся разрешить кризис с поставкой боеприпасов. К тому же, Иран не рассматривается, потому что вооружен не теми калибрами.

"Очевидно, Россия будет черпать те запасы, которые где-то за Уралом хранятся. Их много, хватит на долго, но, во-первых, это огромное логистическое плечо. Эшелон из Уссурийска в европейскую часть России едет дней 14, а учитывая проблемы на российской железной дороге - пожалуй, и 20 дней. Дальше перегрузка с железной дороги на автотранспорт”, - сказал он.

Кроме этого, время займет сортировка и доставка на передовую, а тут же работают HIMARS. То есть россиянам приходится еще больше измельчать партии, куда-то прятать, перемещать. В конечном счете к огненным позициям в положенных количествах и в положенные сроки оно физически попадать не может. Эксперт считает, что ВСУ не будут ослаблять это давление.

"Один момент, который нужно иметь в фокусе - россияне могут накапливать вне пределов досягаемости наших огневых средств запасы боеприпасов для проведения наступательной операции. Думаю, наша разведка это анализирует. Если такие места будут проявляться, то они будут поражаться. Пока я не встречал информации ни о том, что они накапливают, ни о том, что уничтожаются", - добавил он.

На вопрос, почему боеприпасы могут везти из Северной Кореи, если ближе довезти из-за Урала, Кевлюк ответил, что Северная Корея и Россия имеют общую границу.

"Есть определенные дефицитные номенклатуры боеприпасов, которые либо не производятся, либо по каким-то причинам их мало. И их нужно срочно где-то взять. Северной Корее деньги нужны всегда. Плюс, им очень интересно получить вооруженные технологии", - добавил он.