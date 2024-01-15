Действительно ли Россия наращивает производство вооружения: что говорят в ГУР

Российские власти пытаются наладить и увеличить производство оружия, боеприпасов, но сталкиваются с рядом проблем. Все, что на сегодняшний день производится Россией, сразу отправляется на фронт.

"Если говорить о так называемой российской "оборонке", то летом 2022 года Москва приняла ряд законов, правительственных постановлений, которыми фактически перевела оборонно-промышленные предприятия на военное время. Увеличилось количество рабочих дней в неделю. Некоторые предприятия даже работают в три смены. Но это еще не означает, что у них все хорошо в оборонной промышленности", - сказал он.

По его словам, основные усилия сейчас сосредотачиваются на восстановлении той техники, которая была повреждена или поражена в поле боя. Другой вопрос – это восстановление, подготовка к боевому применению оружия и военной техники, которое снимается с арсеналов, со складов долгосрочного хранения, чтобы привести его в нормальное состояние и отправить для ведения боевых действий в Украину. Третья задача - это изготовление нового вооружения, прежде всего артиллерийских систем, бронетанкового вооружения, БТРов, БМП. Четвертая позиция - это изготовление боеприпасов и ракет.

"По нашей разведывательной информации, все, что на сегодняшний день производится Россией, сразу отправляется на фронт и применяется против Украины. Поэтому мы не видим, чтобы Москва существенно нарастила количество вооружения и объемы изготовления оружия и военной техники", - сообщил Скибицкий.

Как отметил представитель ГУР, подтверждение того факта, что им не хватает собственных боеприпасов - это закупка ими боеприпасов у того же Ирана, Северной Кореи, а также вывоз почти всех боеприпасов из складов Беларуси. Если говорить, например, об артиллерийских боеприпасах 122 и 152 калибра, российские предприятия изготовили около 2 миллионов таких боеприпасов в 2023 году. Но это не покрывает все нужды, которые есть в вооруженных формирований Российской Федерации.

"Враг пытается наладить и увеличить производство оружия, боеприпасов, но сталкивается с рядом проблем. Это устаревшее оборудование, это дефицит подготовленных рабочих, которые способны выполнять такие высокотехнологичные работы, и это дефицит комплектующих. Но то, что у России есть мощности по производству военного вооружения и техники - это остается угрозой для нас", - добавил он.

Военный бюджет РФ

Напомним, в 2024 году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

За год по статье "национальная оборона" потратят 10,775 трлн рублей (121 млрд долларов по текущему курсу ЦБ РФ) – на 70% больше, чем в 2023 году. Еще 3,338 трлн рублей, согласно закону о бюджете, правительство потратит по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

В бюджете достаточно средств для удовлетворения всех потребностей российских вооруженных сил в войне, заявил накануне министр финансов Антон Силуанов.