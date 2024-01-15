Чи справді Росія нарощує виробництво озброєння: що кажуть у ГУР

Російська влада намагається налагодити і збільшити виробництво зброї, боєприпасів, але стикається з низкою проблем. Все, що на сьогодні виробляється Росією, відразу відправляється на фронт.

"Якщо говорити про так звану російську "оборонку", то влітку 2022 року Москва ухвалила низку законів, урядових постанов, якими фактично перевела оборонно-промислові підприємства на воєнний час. Збільшилася кількість робочих днів на тиждень. Деякі підприємства навіть працюють у три зміни. Але це ще не означає, що у них все гаразд в оборонній промисловості", - сказав він.

За його словами, основні зусилля зараз зосереджуються на відновленні тої техніки, яка була пошкоджена або уражена на полі бою. Інше питання - це відновлення, підготовка до бойового застосування зброї і військової техніки, яка знімається з арсеналів, зі складів довгострокового зберігання, щоби привести її до нормального стану і відправити для ведення бойових дій в Україну. Третє завдання - це виготовлення нового озброєння, насамперед артилерійських систем, бронетанкового озброєння, БТРів, БМП. Четверта позиція - це виготовлення боєприпасів і ракет.

"За нашою розвідувальною інформацію, все, що на сьогодні виробляється Росією, відразу відправляється на фронт і застосовується проти України. Тому ми не бачимо, щоб Москва суттєво наростила кількість озброєння та обсяги виготовлення зброї і військової техніки", - повідомив Скібіцький.

Як зазначив представник ГУР, підтвердження того факту, що їм не вистачає власних боєприпасів - це закупівля ними боєприпасів у того ж Ірану, Північної Кореї, а також вивезення майже всіх боєприпасів зі складів Білорусі. Якщо ми говоримо, наприклад, про артилерійські боєприпаси 122 та 152 калібру, то російські підприємства виготовили близько 2 мільйонів таких боєприпасів у 2023 році. Але це не покриває всі ті потреби, які є у збройних формувань Російської федерації.

"Ворог намагається налагодити і збільшити виробництво зброї, боєприпасів, але стикається з низкою проблем. Це застаріле устаткування, це дефіцит підготовлених робітників, які здатні виконувати такі високотехнологічні роботи, і це дефіцит комплектуючих. Але те, що Росія має потужності з виробництва військового озброєння та техніки - це залишається загрозою для нас", - додав він.

Військовий бюджет РФ

Нагадаємо, 2024 року російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

За рік за статтею "національна оборона" витратять 10,775 трлн рублів (121 млрд доларів за поточним курсом ЦБ РФ) - на 70% більше, ніж у 2023 році. Ще 3,338 трлн рублів, згідно із законом про бюджет, уряд витратить за статтею "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

У бюджеті достатньо коштів на задоволення всіх потреб російських збройних сил у війні, заявив напередодні міністр фінансів Антон Силуанов.