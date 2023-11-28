Путин направит на военные расходы треть бюджета - рекорд после распада СССР
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 - 26 гг. В следующем году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moscow Times.
За год по статье "национальная оборона" потратят 10,775 трлн рублей (121 млрд долларов по текущему курсу ЦБ РФ) - на 70% больше, чем в 2023 году (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 202 году (4,7 трлн), и втрое выше показателей довоенного 2021 года (3,5 трлн).
Доля военных расходов в бюджете, общий размер которого составит 36,66 трлн рублей, достигнет 29,5%.
Треть бюджета на оборону тратил СССР в свои последние годы. Так, в бюджете-1990 на "военные цели" было заложено 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4%.
Еще 3,338 трлн рублей, согласно закону о бюджете, правительство потратит по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. По сравнению с текущим годом эти траты увеличатся на 163 млрд рублей. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.
Другие расходы
Расходы на поддержку экономики уменьшатся с 4,125 до 3,889 трлн рублей. Финансирование образования и медицины - по 1,6 трлн рублей - будет заморожено, а в реальном выражении - с учетом инфляции - сократится.
Расходы по национальному проекту "Здравоохранение" планируется урезать на 10%, с 321,3 до 289,9 млрд рублей.
Финансирование госпропаганды при этом останется на рекордных уровнях: госСМИ получат из бюджета 121,3 млрд рублей против 122 млрд в текущем году. Расходы по статье "культура и кинематография", куда зашиты бюджеты на создание провоенных пропагандистских фильмов, увеличатся на 11%, до 234 млрд рублей.
"Все для фронта, все для победы", - говорил в сентябре, комментируя документ, глава Минфина Антон Силуанов. Он призывал не беспокоиться, что в казне не хватит денег. "Но на то, что запланировано, хватит. Нормальный, здоровый бюджет", - сказал министр.
Нефтяные доходы Кремля
Напомним, по данным МЭА, из-за общего снижения мировых цен на нефть средневзвешенная цена на российскую нефть в октябре упала до 80,66 долларов за баррель. Тем не менее, она по-прежнему значительно превышает лимит в 60 долларов, установленный "Большой семеркой".
В октябре Москва получила 18,34 млрд долларов от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов. Месячные доходы России от продажи нефти за границу остаются вблизи самого высокого уровня с октября 2022 года.
Напомним, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) оценил, что бюджет военных расходов России на 2023 год составляет около 6,6 трлн рублей (85,8 млрд долларов). Это соответствует примерно 4,4% ВВП России по сравнению с 3,6% в 2021 году, до вторжения в Украину.