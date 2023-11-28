Путин направит на военные расходы треть бюджета - рекорд после распада СССР

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 - 26 гг. В следующем году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moscow Times.

За год по статье "национальная оборона" потратят 10,775 трлн рублей (121 млрд долларов по текущему курсу ЦБ РФ) - на 70% больше, чем в 2023 году (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 202 году (4,7 трлн), и втрое выше показателей довоенного 2021 года (3,5 трлн).

Доля военных расходов в бюджете, общий размер которого составит 36,66 трлн рублей, достигнет 29,5%.

Треть бюджета на оборону тратил СССР в свои последние годы. Так, в бюджете-1990 на "военные цели" было заложено 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4%.

Еще 3,338 трлн рублей, согласно закону о бюджете, правительство потратит по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. По сравнению с текущим годом эти траты увеличатся на 163 млрд рублей. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

Другие расходы

Расходы на поддержку экономики уменьшатся с 4,125 до 3,889 трлн рублей. Финансирование образования и медицины - по 1,6 трлн рублей - будет заморожено, а в реальном выражении - с учетом инфляции - сократится.

Расходы по национальному проекту "Здравоохранение" планируется урезать на 10%, с 321,3 до 289,9 млрд рублей.

Финансирование госпропаганды при этом останется на рекордных уровнях: госСМИ получат из бюджета 121,3 млрд рублей против 122 млрд в текущем году. Расходы по статье "культура и кинематография", куда зашиты бюджеты на создание провоенных пропагандистских фильмов, увеличатся на 11%, до 234 млрд рублей.

"Все для фронта, все для победы", - говорил в сентябре, комментируя документ, глава Минфина Антон Силуанов. Он призывал не беспокоиться, что в казне не хватит денег. "Но на то, что запланировано, хватит. Нормальный, здоровый бюджет", - сказал министр.

Нефтяные доходы Кремля

Напомним, по данным МЭА, из-за общего снижения мировых цен на нефть средневзвешенная цена на российскую нефть в октябре упала до 80,66 долларов за баррель. Тем не менее, она по-прежнему значительно превышает лимит в 60 долларов, установленный "Большой семеркой".

В октябре Москва получила 18,34 млрд долларов от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов. Месячные доходы России от продажи нефти за границу остаются вблизи самого высокого уровня с октября 2022 года.