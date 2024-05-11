Действительно ли пенсионеры могут ездить в общественном транспорте бесплатно: объяснение
Пенсионеры Украины имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. Но есть исключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
В Украине проезд в общественном транспорте для пенсионеров бесплатный. Это касается городского пассажирского транспорта общего использования. Также люди пожилого возраста могут бесплатно ездить в пригородных маршрутах (например, электричках).
Однако это правило не распространяется на метро и такси.
Для того чтобы проезд был бесплатным, пенсионерам нужно иметь при себе пенсионное удостоверение.
Пенсии в Украине
Напомним, средний размер пенсий в Украине по состоянию на апрель составляет около 5700 гривен. В Украине зарегистрировано почти 362 тысячи пенсионеров.
Ранее РБК-Украина рассказывало, в каких областях Украины самые высокие и самые маленькие пенсии.
Также мы объясняли, как можно оформить пенсию, не выходя из дома.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.