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Действительно ли пенсионеры могут ездить в общественном транспорте бесплатно: объяснение

Украина, Суббота 11 мая 2024 23:06
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Действительно ли пенсионеры могут ездить в общественном транспорте бесплатно: объяснение Фото: пенсионеры в Украине могут ездить бесплатно в общественном транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Пенсионеры Украины имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. Но есть исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

В Украине проезд в общественном транспорте для пенсионеров бесплатный. Это касается городского пассажирского транспорта общего использования. Также люди пожилого возраста могут бесплатно ездить в пригородных маршрутах (например, электричках).

Однако это правило не распространяется на метро и такси.

Для того чтобы проезд был бесплатным, пенсионерам нужно иметь при себе пенсионное удостоверение.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсий в Украине по состоянию на апрель составляет около 5700 гривен. В Украине зарегистрировано почти 362 тысячи пенсионеров.

Ранее РБК-Украина рассказывало, в каких областях Украины самые высокие и самые маленькие пенсии.

Также мы объясняли, как можно оформить пенсию, не выходя из дома.

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