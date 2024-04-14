Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: ПФУ обнародовал свежие данные

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 апреля 2024 года. Всего в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 743 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 848 гривен. Далее идут Ровенская (7 205 гривен), Донецкая (7 017 гривен), Луганская (6525 гривен) и Днепропетровская области (6333 гривен).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 400 гривен), Черновицкой (4 598 гривен) и Закарпатской (4 616 гривен) областях.





Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 апреля 2024 года составлял 5 743,27 гривен. Средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 гривен или на 9,6% до 5 743,27 гривен.

Количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.

Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 224 710 украинцев. Это составляет 12,1% от общего числа пенсионеров.