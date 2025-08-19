Действительно ли iOS 26 весит 50 ГБ: раскрываем правду

Apple снова оказалась в центре внимания - на этот раз из-за размера бета-версии новой iOS 26. В сети сообщают, что обновление занимает рекордные 50 гигабайт памяти, и это вызывает шок у владельцев iPhone.
РБК-Украина разбирается, действительно ли iOS 26 занимает половину памяти iPhone.
Для базовых моделей с накопителем на 128 ГБ это означает, что сама операционная система заберет почти половину доступного места еще до установки приложений и хранения личных файлов.
Пользователи массово делятся скриншотами загрузки в соцсетях и признаются, что не верят в столь гигантские требования мобильной ОС.
Особенно критичной ситуация станет для владельцев базовых версий iPhone. Чтобы поставить iOS 26, им придется удалять фото, видео и приложения, а после установки свободной памяти останется крайне мало.
Фактически Apple подталкивает покупателей к более дорогим моделям с расширенным объемом накопителя.
Стоит отметить, что iOS 26 занимает 50 ГБ не у всех пользователей. Некоторые владельцы iPhone в Threads делятся скриншотами, где указанный объём составляет всего около 20 ГБ.
Это показывает, что размер системы может сильно варьироваться в зависимости от модели устройства, установленных приложений и других факторов.
Стоит отметить, что речь идет о бета-версии, которая содержит дополнительные отладочные файлы. Финальный релиз, ожидаемый в сентябре, может быть "полегче", но эксперты сомневаются, что разница будет значительной.
Тем более Apple продолжает нагружать систему новыми функциями - от инструментов искусственного интеллекта до сервисов дополненной реальности.
Для владельцев старых или базовых моделей выбор окажется неприятным: либо отказаться от обновлений и остаться без новых функций и защиты, либо столкнуться с критической нехваткой памяти.
Фактически компания делает использование младших версий iPhone неудобным, вынуждая пользователей переходить на устройства от 256 ГБ и выше.
Разработчики рекомендуют пока не ставить бета-версию iOS 26 на iPhone с малым объемом памяти и дождаться выхода финальной сборки. Возможно, Apple оптимизирует систему, но рассчитывать на серьезное снижение размера не стоит.
Рост требований к памяти - не только проблема Apple. Современные мобильные ОС включают локальное машинное обучение, обработку фото и видео, AR-сервисы. Однако 50 ГБ для смартфонной системы выглядит чрезмерным: для сравнения, Windows 11 занимает примерно столько же.
Если Apple не пересмотрит архитектуру iOS 26, пользователи рискуют столкнуться с ситуацией, когда базовые версии iPhone окажутся фактически непригодны для работы с актуальными обновлениями.
