Чи справді iOS 26 важить 50 ГБ: розкриваємо правду

Apple знову опинилася в центрі уваги - цього разу через розмір бета-версії нової iOS 26. У мережі повідомляють, що оновлення займає рекордні 50 гігабайт пам'яті, і це викликає шок у власників iPhone.
РБК-Україна розбирається, чи дійсно iOS 26 займає половину пам'яті iPhone.
Для базових моделей з накопичувачем на 128 ГБ це означає, що сама операційна система забере майже половину доступного місця ще до встановлення додатків і зберігання особистих файлів.
Користувачі масово діляться скріншотами завантаження в соцмережах і зізнаються, що не вірять у настільки гігантські вимоги мобільної ОС.
Особливо критичною ситуація стане для власників базових версій iPhone. Щоб поставити iOS 26, їм доведеться видаляти фото, відео та додатки, а після встановлення вільної пам'яті залишиться вкрай мало.
Фактично Apple підштовхує покупців до дорожчих моделей з розширеним об'ємом накопичувача.
Варто зазначити, що iOS 26 займає 50 ГБ не у всіх користувачів. Деякі власники iPhone у Threads діляться скріншотами, де зазначений обсяг становить лише близько 20 ГБ.
Це показує, що розмір системи може сильно варіюватися залежно від моделі пристрою, встановлених додатків та інших факторів.
Варто зазначити, що йдеться про бета-версію, яка містить додаткові налагоджувальні файли. Фінальний реліз, очікуваний у вересні, може бути "легшим", але експерти сумніваються, що різниця буде значною.
Тим паче Apple продовжує навантажувати систему новими функціями - від інструментів штучного інтелекту до сервісів доповненої реальності.
Для власників старих або базових моделей вибір виявиться неприємним: або відмовитися від оновлень і залишитися без нових функцій і захисту, або зіткнутися з критичною нестачею пам'яті.
Фактично компанія робить використання молодших версій iPhone незручним, змушуючи користувачів переходити на пристрої від 256 ГБ і вище.
Розробники рекомендують поки не ставити бета-версію iOS 26 на iPhone з малим об'ємом пам'яті та дочекатися виходу фінальної збірки. Можливо, Apple оптимізує систему, але розраховувати на серйозне зниження розміру не варто.
Зростання вимог до пам'яті - не тільки проблема Apple. Сучасні мобільні ОС включають локальне машинне навчання, обробку фото і відео, AR-сервіси. Однак 50 ГБ для смартфонної системи виглядає надмірним: для порівняння, Windows 11 займає приблизно стільки ж.
Якщо Apple не перегляне архітектуру iOS 26, користувачі ризикують зіткнутися з ситуацією, коли базові версії iPhone виявляться фактично непридатними для роботи з актуальними оновленнями.
