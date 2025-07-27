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Чи справді антиоксиданти уповільнюють старіння: відповідь генетика

Неділя 27 липня 2025 13:05
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Чи справді антиоксиданти уповільнюють старіння: відповідь генетика Як антиоксиданти впливають на старіння (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Антиоксиданти не здатні зупинити старіння або суттєво вплинути на окисні процеси в організмі. Попри популярність у рекламі, їхній ефект часто перебільшений.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук і генетик-геронтолог Олександр Коляда.

Що таке антиоксиданти

"Антиоксиданти - це клас речовин, які борються з окисними процесами чи то в пробірці, чи то в наших клітинах", - пояснює Коляда.

В основі популярності антиоксидантів лежала так звана окисна теорія старіння, висунута в минулому столітті. Вчений Харман припустив, що наше старіння хоч на якусь частину залежить від окиснення тіл.

"Якщо покласти зрізаний продукт на повітря, він починає окислюватися, темніти й псуватися. І частково ці процеси відбуваються через те, що продукт у зрізаній формі контактує з повітрям, в якому є кисень. Якщо кисень забрати, такого відбуватися не буде", - пояснює теорію Олександр.

Однак з часом ця теорія втратила підтримку в науковій спільноті, оскільки на кінець століття накопичилась достатня кількість аргументів проти цієї теорії.

Як працюють антиоксиданти в людському організмі

"Всередині нас є системи захисту від окиснення. Різні ферменти, які працюють майже ідеально, роблять процес вловлювання продуктів окиснення зі швидкістю мільярди молекул за одну секунду. І ці системи генетично вбудовані в нас", - зазначає експерт.

Тому надія на те, що їжа або добавки суттєво вплинуть на процеси старіння - перебільшена.

"Ідея в тому, що ми з'їмо одну морквинку і в результаті цього окисних процесів в організмі стане сильно менше, має досить феєричний вигляд", - пояснює Коляда.

Чому антиоксиданти з реклами не працюють

Друга проблема, за словами Коляди, полягає в тому, що антиоксиданти часто не доходять до місця, де вони дійсно потрібні.

Найбільше антиоксидантів потребують саме клітини мозку й особливо мітохондрії. Але туди речовинам складно потрапити.

"Там є дві мембрани, через які треба проникнути. Ось чи проникають вони туди? Це дуже складний шлях для антиоксиданту. Мало хто його проходить повністю. Тому друге питання до антиоксидантів - це логістика", - розповідає генетик.

Які антиоксиданти справді працюють

Олександр Коляда визнає, що деякі антиоксиданти, зокрема вітамін С, мають інші корисні функції. Але об'єднувати всі речовини в одну категорію - хибно.

"Під одну гребінку я б усі антиоксиданти не заганяв, але ідея омолодитися, вживаючи антиоксиданти, мені здається, трошки марна справа", - підсумовує науковець.

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