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Три признака на лице, которые указывают на высокий холестерин: проверьте себя

Пятница 27 июня 2025 12:33
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Три признака на лице, которые указывают на высокий холестерин: проверьте себя Названы признаки, которые указывают на высокий холестерин (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

Высокий холестерин может долго оставаться незамеченным, но иногда организм подает сигналы - в частности на лице. Стоит знать, какие изменения могут указывать на проблемы с уровнем холестерина и когда стоит обратиться к врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Что указывает на высокий холестерин еще до анализов

Врач назвала внешние признаки, которые могут намекать, что с липидами не все хорошо.

Маленькие желтоватые бляшки под глазами - ближе к внутренним уголкам

Эти небольшие образования называются ксантелазмы. Их трудно спутать с чем-то другим - они будто "высветляют" участки кожи возле век.

Это одно из самых характерных скоплений холестерина под кожей, которое видно невооруженным глазом. Также могут появляться на локтях, коленях, руках и других частях тела.

Серая дуга по краю радужки глаза

"Arcus senilis" - это отложение липидов по периферии роговицы. Особенно может возникать у пациентов до 50 лет, так как именно в этом возрасте такой признак может быть связан с повышенным холестерином в крови.

Диагональная складка на мочке уха

Это глубокая, четкая линия, идущая от края мочки в направлении щеки. Такую складку часто ассоциируют с повышенным риском атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно также знать, что холестерин проявляется не только внешне. В частности, если ноги быстро устают при ходьбе, мерзнут даже в теплую погоду, появляется боль в икрах или есть ощущение "ватных" ног - стоит обратить на это внимание.

У некоторых пациентов появляются судороги ночью или снижение чувствительности в пальцах. У мужчин повышенный холестерин часто проявляется из-за нарушения эрекции, а у женщин - из-за общей потери энергии, ухудшения выносливости и самочувствия.

Какой анализ показывает уровень холестерина

Анализ, показывающий уровень холестерина в крови, называется липидограмма или липидный профиль.

Что входит в липидограмму:

  • общий холестерин - показывает общее количество холестерина в крови
  • холестерин ЛПНП (LDL) - "плохой" холестерин, который может вызывать образование бляшек в сосудах
  • холестерин ЛПВП (HDL) - "хороший" холестерин, который помогает очищать сосуды
  • триглицериды - еще один тип жиров в крови, высокий уровень которых повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
  • коэффициент атерогенности - соотношение между плохим и хорошим холестерином, которое указывает на риск атеросклероза

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