Три признака на лице, которые указывают на высокий холестерин: проверьте себя

Высокий холестерин может долго оставаться незамеченным, но иногда организм подает сигналы - в частности на лице. Стоит знать, какие изменения могут указывать на проблемы с уровнем холестерина и когда стоит обратиться к врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Что указывает на высокий холестерин еще до анализов

Врач назвала внешние признаки, которые могут намекать, что с липидами не все хорошо.

Маленькие желтоватые бляшки под глазами - ближе к внутренним уголкам

Эти небольшие образования называются ксантелазмы. Их трудно спутать с чем-то другим - они будто "высветляют" участки кожи возле век.

Это одно из самых характерных скоплений холестерина под кожей, которое видно невооруженным глазом. Также могут появляться на локтях, коленях, руках и других частях тела.

Серая дуга по краю радужки глаза

"Arcus senilis" - это отложение липидов по периферии роговицы. Особенно может возникать у пациентов до 50 лет, так как именно в этом возрасте такой признак может быть связан с повышенным холестерином в крови.

Диагональная складка на мочке уха

Это глубокая, четкая линия, идущая от края мочки в направлении щеки. Такую складку часто ассоциируют с повышенным риском атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно также знать, что холестерин проявляется не только внешне. В частности, если ноги быстро устают при ходьбе, мерзнут даже в теплую погоду, появляется боль в икрах или есть ощущение "ватных" ног - стоит обратить на это внимание.

У некоторых пациентов появляются судороги ночью или снижение чувствительности в пальцах. У мужчин повышенный холестерин часто проявляется из-за нарушения эрекции, а у женщин - из-за общей потери энергии, ухудшения выносливости и самочувствия.

Какой анализ показывает уровень холестерина

Анализ, показывающий уровень холестерина в крови, называется липидограмма или липидный профиль.

Что входит в липидограмму: