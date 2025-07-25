5 ежедневных привычек для вечной молодости без дорогих процедур
Ищете способ сохранить молодость без очередной дорогой сыворотки или инвазивных процедур? Один биохакер утверждает, что ключ к грациозному старению скрыт в ваших повседневных привычках.
Как оставаться молодыми без дорогостоящих процедур, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Best Life.
Одна из ведущих представительниц биохакинга - 47-летняя Давиния Тейлор делится своими пятью главными секретами красоты, которые способствуют сияющей коже, крепким волосам и длительной жизненной силе.
Вот пять биохакерских секретов красоты от Тейлор, которые вы можете использовать, чтобы выглядеть сияюще и молодо с возрастом.
Приоритет - качественный сон
"Достаточное количество качественного сна является ключевым для кожи, настроения и гормонального баланса", - говорит Тейлор.
Она использует Oura Ring, носимый трекер сна, чтобы отслеживать свой отдых и соответственно корректировать свой режим. Исследования подтверждают её слова: постоянный, восстановительный сон поддерживает выработку коллагена и снижает уровень кортизола, гормона стресса, связанного с преждевременным старением.
Добавки с кремнием и коллагеном
Для здоровой кожи, волос и ногтей Тейлор рекомендует добавку кремния для усиления выработки коллагена.
Она сочетает его с 40 граммами бычьего коллагена ежедневно, который может помочь улучшить эластичность кожи, здоровье суставов и кишечника. И хотя это популярно, она говорит, что отказывается от морского коллагена.
Конечно, прежде чем начинать принимать любые новые добавки, крайне важно сначала проконсультироваться с врачом. Он или она могут подтвердить, что их безопасно использовать, и что они не будут взаимодействовать с любыми вашими текущими лекарствами.
Больше натуральных жиров - и меньше сахара
Тейлор питает свое тело здоровыми жирами, чтобы поддерживать свой молодой вид и бороться с признаками старения.
"Масло из оливок, масло от коров травяного откорма и жирное мясо поддерживают выработку гормонов", - говорит она.
В то же время, отказ от сахара и рафинированных углеводов помогает предотвратить морщины и воспаления. Это означает отказ от большинства обработанных и упакованных продуктов, которые полны скрытых сахаров, а также белого хлеба, злаков, газированных напитков и конфет.
Наслаждайтесь утренним солнечным светом
Один из самых простых и мощных хаков, который вы можете сделать, чтобы выглядеть моложе? Выйдите на улицу на десять минут под солнечный свет прежде всего.
"Утренний свет настраивает ваш циркадный ритм, повышая энергию и помогая вам лучше спать ночью. Даже 10 минут на улице могут иметь большое значение", - говорит эксперт.
В общем, слушайте свое тело
Хотя эти советы по биохакингу красоты являются передовыми технологиями, они подтверждены наукой, чтобы помочь бороться с признаками времени. Отслеживание сна, здоровое питание и получение природных витаминов и минералов могут поддерживать ваше тело изнутри, помогая вам выглядеть и чувствовать себя лучше в целом.
Начните с малого, будьте последовательными, и вы можете обнаружить, что сияние, за которым вы гнались, в конце концов, не происходит из бутылки.
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