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Наблюдается ли накопление сил оккупантов в районе Крынок: что говорят военные

Херсон, Суббота 13 апреля 2024 09:55
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Наблюдается ли накопление сил оккупантов в районе Крынок: что говорят военные Фото: спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Накопления российских сил в районе плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области пока не наблюдается. Хотя оккупанты подтягивают новые резервы постоянно, в зависимости от потерь во время штурмов, которые достаточно большие и регулярные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Видим, что они маневрируют своими ресурсами. Накопление личного состава - что за этим скрывается? Группировка "Днепр" российских войск, которая там находится, достаточно многочисленна, она имеет ресурс и живой силы, и техники, но он рассержен", - рассказала она.

По словам спикера, враг разбирается в том, что ВСУ выискивают позиции его скопления и будут по ним работать.

"Конечно они рассредоточены, расположены несколькими слоями по отношению к линии боевого соприкосновения как можно глубже. И исходя из непосредственных потерь на линии соприкосновения, они подтягивают время от времени из глубины временно оккупированной материковой части ресурсы", - говорит она.

Как добавила Гуменюк, за сутки в районе плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра оккупанты провели шесть штурмов, которые не оказались успешными.

Ситуация с резервами РФ в оккупированном Крыму

Что касается подготовки российских резервов в Крыму, то, по словам Гуменюк, это далеко отсроченная перспектива.

"Они пока справляются тем, что есть неподалеку. И эти ротации подразделений больше привязаны к штурмам, когда большие потери, а они ежедневные, они подтягивают следующие десантно-штурмовые, специальные подразделения. Сейчас они сосредоточены на том, чтобы подтянуть очередную партию спецов на штурмы, потому что успехов нет", - отметила она.

Ситуация в районе Крынок Херсонской области

Недавно Гуменюк рассказывала, что российские оккупанты пытались поменять тактику в районе Крынок, расположенных на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области, пытаясь вытеснить ВСУ из занимаемых плацдармов. Но эти попытки оказались безрезультативными, несмотря на так называемую "методику тараканов".

А в конце марта 2024 года оккупанты совсем прекратили штурмы в районе Крынок и не проводили их целые сутки.

Напомним, село Крынки Херсонской области находится на левом берегу Днепра, на временно оккупированной российскими войсками территории, которую они захватили во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

В феврале 2024 года стало известно, что ВСУ установили флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области. В конце февраля сообщалось, что россияне не оставляют попыток оттеснить украинских военных с левого берега Днепра в Херсонской области. Для этого россияне идут на штурмы со стрелковым оружием.

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