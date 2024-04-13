Чи спостерігається накопичення сил окупантів в районі Кринок: що кажуть військові

Накопичення російських сил в районі плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області наразі не спостерігається. Хоча окупанти підтягують нові резерви постійно, в залежності від втрат під час штурмів, які є досить великими та регулярними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Бачимо, що вони маневрують своїми ресурсами. Накопичення особового складу - що за цим ховається? Угруповання "Днєпр" російських військ, яке там знаходиться, досить багаточисельне, воно має ресурс і живої сили, і техніки, але він розсереджений", - розповіла вона.

За словами спікера, ворог розуміється на тому, що ЗСУ вишукують позиції його скупчення і будуть по ним працювати.

"Звісно вони розсереджені, розташовані кількома шарами відносно лінії бойового зіткнення якомога глибше. І виходячи з безпосередніх втрат на лінії зіткнення, вони підтягують час від часу з глибини тимчасово окупованої материкової частини ресурси", - каже вона.

Як додала Гуменюк, за добу в районі плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра окупанти провели шість штурмів, які не виявились успішними.

Ситуація з резервами РФ в окупованому Криму

Що стосується підготовки російських резервів в Криму, то за словами Гуменюк, то це далеко відтермінована перспектива.

"Вони поки пораються тим, що є неподалік. І оці ротації підрозділів більше прив’язані до штурмів, коли великі втрати, а вони щоденні, вони підтягують наступні десантно-штурмові, спеціальні підрозділи. Зараз вони зосереджені на тому, щоб підтягнути чергову партію спеців на штурми, бо успіхів немає", - зазначила вона.