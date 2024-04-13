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Чи спостерігається накопичення сил окупантів в районі Кринок: що кажуть військові

Херсон, Субота 13 квітня 2024 09:55
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Чи спостерігається накопичення сил окупантів в районі Кринок: що кажуть військові Фото: спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Накопичення російських сил в районі плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області наразі не спостерігається. Хоча окупанти підтягують нові резерви постійно, в залежності від втрат під час штурмів, які є досить великими та регулярними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Бачимо, що вони маневрують своїми ресурсами. Накопичення особового складу - що за цим ховається? Угруповання "Днєпр" російських військ, яке там знаходиться, досить багаточисельне, воно має ресурс і живої сили, і техніки, але він розсереджений", - розповіла вона.

За словами спікера, ворог розуміється на тому, що ЗСУ вишукують позиції його скупчення і будуть по ним працювати.

"Звісно вони розсереджені, розташовані кількома шарами відносно лінії бойового зіткнення якомога глибше. І виходячи з безпосередніх втрат на лінії зіткнення, вони підтягують час від часу з глибини тимчасово окупованої материкової частини ресурси", - каже вона.

Як додала Гуменюк, за добу в районі плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра окупанти провели шість штурмів, які не виявились успішними.

Ситуація з резервами РФ в окупованому Криму

Що стосується підготовки російських резервів в Криму, то за словами Гуменюк, то це далеко відтермінована перспектива.

"Вони поки пораються тим, що є неподалік. І оці ротації підрозділів більше прив’язані до штурмів, коли великі втрати, а вони щоденні, вони підтягують наступні десантно-штурмові, спеціальні підрозділи. Зараз вони зосереджені на тому, щоб підтягнути чергову партію спеців на штурми, бо успіхів немає", - зазначила вона.

Ситуація у районі Кринок Херсонської області

Нещодавно Гуменюк розповідала, що російські окупанти намагалися поміняти тактику в районі Кринок, розташованих на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області, намагаючись витіснити ЗСУ із займаних плацдармів. Але ці спроби виявились нерезультативними, попри так звану "методику тарганів".

А наприкінці березня 2024 року окупанти зовсім припинили штурми в районі Кринок і не проводили їх цілу добу.

Нагадаємо, село Кринки Херсонської області знаходиться на лівому березі Дніпра, на тимчасово окупованій російськими військами території, яку вони захопили під час масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.

У лютому 2024 року стало відомо, що ЗСУ встановили прапор України у Кринках на лівому березі Херсонської області. Наприкінці лютого повідомлялося, що росіяни не залишають спроб відтіснити українських військових із лівого берега Дніпра у Херсонській області. Для цього росіяни йдуть на штурми зі стрілецькою зброєю.

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