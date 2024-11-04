Результаты выборов в США зависят от 7 штатов: где и кого поддерживают больше

Во время президентских выборов в США судьбу голосования всегда определяют лишь несколько отдельных "колеблющихся" штатов. На выборах-2024 таких штатов всего семь.

РБК-Украина объясняет, почему они так важны, а также какие рейтинги там имеют Камала Харрис и Дональд Трамп.

Почему на выборах в США важны "колеблющиеся" штаты

В США своеобразная избирательная система. Она состоит из двух этапов. Поначалу граждане голосуют за выборщиков в своем штате. А уже потом выборщики отдают свой голос за президента.

Чтобы победить на президентских выборах, нужно получить голоса 270 из 538 выборщиков. Их количество в каждом конкретном штате отличается в зависимости от численности населения. В большинстве штатов Трамп или Харрис имеют значительное преимущество над соперником. Однако есть такие, у которых предпочтения избирателей меняются от выборов к выборам. Эти штаты называют "колеблющимися".

На выборах 2024 года "колеблющихся" штатов семь: Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона.

В каждом из них рейтинги Харрис и Трампа практически равны. Разрыв между кандидатами значительно меньше статистической погрешности. На практике это означает, что и Камала Харрис, и Дональд Трамп во время кампании значительное внимание и большую часть рекламных бюджетов выделяют именно этим штатам, обделяя другие.

Наиболее важным для кандидатов является штат Пенсильвания с 19 голосами выборщиков. Далее Мичиган и Джорджия – по 16, Северная Каролина – 15, Аризона – 11, Висконсин 10 и Невада – 6.

Рейтинги Трампа и Харрис в "колеблющихся" штатах

Как и в целом по стране, в спорных "колеблющихся" штатах, рейтинги Камалы Харрис и Дональда Трампа почти одинаковы. А небольшое преимущество кого-то из соперников существенно меньше, чем статистическая погрешность.

Усредненные рейтинги Гаррис и Трампа по ключевым штатам (по данным агрегатора опросов FiveThirtyEight):

Аризона:

Трамп – 49,1% ; Харрис – 46,5%

Висконсин

Харрис – 48,2% ; Трамп – 47,4%

Джорджия

Трамп – 48,6% ; Харрис – 47,1%

Мичиган

Харрис – 47,9% ; Трамп – 47,1%

Невада

Трамп – 47,9%; Харрис – 47,3% ;

Пенсильвания

Трамп – 47,9% ; Харрис – 47,7%

Северная Каролина

Трамп – 48,4%; Харрис – 47,2%