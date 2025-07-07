Поедет ли Зеленский с визитом в Израиль: посол Бродский указал на важный момент
Израиль готов принять президента Украины Владимира Зеленского в любой момент. Израильская сторона надеется, что визит состоится.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Зеленский планировал приехать в Израиль в конце 2023 года, однако тогда его визит был отложен.
"Мы надеемся, что он состоится. Мы готовы принять Зеленского в любой момент. Решение зависит от него. На данный момент нет каких-то конкретных дат", - сказал посол.
Израильтяне в Украине
Отвечая на вопрос о паломничестве израильтян - хасидов в Украину осенью этого года Бродский сказал:
"Все эти годы во время войны все проходило гладко. И нужно отдать должное украинским силам поддержания порядка - полиции и представителям Госпогранслужбы - которые сделали все для того, чтобы паломничество прошло спокойно. Надеюсь, что в этом году все пройдет так же".
По его словам, в этом году ожидается не меньше паломников, чем в прошлом году, возможно, даже больше. "Так что надеемся на сотрудничество со стороны Украины и в этом году тоже", - добавил посол.
Отложенный визит
После нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Владимир Зеленский рассматривал возможность визита в страну, чтобы выразить свою солидарность.
Как заявил ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина, визит был отложен по инициативе украинской стороны.
Сам Зеленский заявлял, что его визит зависит от ситуации на фронте.
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