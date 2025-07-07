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Чи поїде Зеленський із візитом до Ізраїлю: посол Бродський вказав на важливий момент

Україна, Понеділок 07 липня 2025 08:44
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Чи поїде Зеленський із візитом до Ізраїлю: посол Бродський вказав на важливий момент Фото: Міхаель Бродський ( (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Ізраїль готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в будь-який момент. Ізраїльська сторона сподівається, що візит відбудеться.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наприкінці 2023 року, однак тоді його візит було відкладено.

"Ми сподіваємося, що він відбудеться. Ми готові прийняти Зеленського в будь-який момент. Рішення залежить від нього. Наразі немає якихось конкретних дат", - сказав посол.

Ізраїльтяни в Україні

Відповідаючи на запитання про паломництво ізраїльтян-хасидів в Україну восени цього року, Бродський сказав:

"Усі ці роки під час війни все проходило гладко. І потрібно віддати належне українським силам підтримання порядку - поліції та представникам Держприкордонслужби - які зробили все для того, щоб паломництво пройшло спокійно. Сподіваюся, що цього року все пройде так само".

За його словами, цього року очікується не менше паломників, ніж торік, можливо, навіть більше. "Тож сподіваємося на співпрацю з боку України і цього року теж", - додав посол.

Відкладений візит

Після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Володимир Зеленський розглядав можливість візиту в країну, щоб висловити свою солідарність.

Як заявив раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна, візит було відкладено з ініціативи української сторони.

Сам Зеленський заявляв, що його візит залежить від ситуації на фронті.

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