Чи повертатиме Молдова українських чоловіків на Батьківщину: що каже прем'єр

Молдова дотримуватиметься міжнародного законодавства з прав людини у питанні українських чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана для NewsMaker.