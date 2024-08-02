Чи повертатиме Молдова українських чоловіків на Батьківщину: що каже прем'єр
Молдова дотримуватиметься міжнародного законодавства з прав людини у питанні українських чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана для NewsMaker.
Очільника молдавського уряду попросили прокоментувати можливість повернення українських чоловіків на Батьківщину.
"Україна має такі побажання щодо всіх країн, де перебувають українці. Ми, як і всі, дотримуємося міжнародних правил і прав людини. Ми діятимемо відповідно до законів, які існують у міжнародному праві", - зазначив він.
При цьому журналісти уточнили, чи означає це, що Молдова не видаватиме Україні військовозобов'язаних чоловіків з українським громадянством.
"Ми дотримуватимемося міжнародного законодавства з прав людини", - повторив Речан.
Що передувало
Нагадаємо, раніше посол України в Молдові Марк Шевченко заявив, що Київ обговорює з Кишиневом повернення українських ухилянтів, які втекли до Молдови.
Пізніше у Міністерстві закордонних справ Молдови попередили про російський фейк про те, що країна нібито готова розпочати екстрадицію українських чоловіків, які незаконно потрапили до Молдови.
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