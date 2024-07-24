Нужно ли забронированным проходить ВВК: ответ Минцифры

По ее словам, в первую очередь, бронирование доступно для критически важных предприятий, предприятий, предоставляющих товары и услуги Силам обороны.

"Идти в ТЦК сотруднику не нужно. Потому что он прошел все проверки, у него информация о бронировании отображается в приложении "Резерв+". Что касается ВВК, то согласно действующему забронированному законодательству не нужно проходить ВВК. Такие нормы законодательства уже вступили в силу", - сказала она.

По ее словам, ВВК не нужно проходить до тех пор, пока действует бронь. К тому же для подачи документов на бронирование также не нужно проходить ВВК.

"У нас идет проверка наличия личности в "Обереге" и пребывания в трудовых отношениях этого лица с предприятием, которое определено как критически важное", - отметила Ткач.