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В "Дії" запустили бронирование от мобилизации

Украина, Среда 17 июля 2024 17:59
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В "Дії" запустили бронирование от мобилизации Иллюстративное фото: часть мужчин смогут забронировать от мобилизации в "Дії" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У руководителей критически важных предприятий появилась возможность бронировать своих сотрудников от мобилизации в "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики Украины в Facebook.

Как работает бронирование в "Дії":

  • руководитель предприятия подает через портал "Дія" заявление о бронировании и заверяет его электронной подписью;
  • система автоматически проверяет по реестрах официальное трудоустройство работника и информацию о нем в реестре "Оберіг";
  • если проверка успешная, информация о бронировании появится в приложении "Резерв+".

В ведомстве уточнили, что вскоре выписку о бронировании можно будет скачать на портале "Дія" и при необходимости распечатать.

Бронирование от мобилизации

Напомним, в Украине для сотрудников критически важных для экономики страны предприятий, которые являются военнообязанными, предусмотрели возможность бронирования от мобилизации.

До этого бронирование было доступно только в офлайн-формате. Необходимо было подавать соответствующие документы, поэтому процедура занимала много времени.

Теперь же, как подчеркивали в Минцифры, забронировать своих сотрудников через "Дію" можно в течение часа.

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