Чи потрібно заброньованим проходити ВЛК: відповідь Мінцифри

За її словами, в першу чергу, бронювання доступне для критично важливих підприємств, підприємств, які надають товари та послуги Силам оборони.

"Йти до ТЦК співробітнику не потрібно. Тому що він пройшов всі перевірки, в нього інформація про бронювання відобраажається у застосунку "Резерв+". Стосовно ВЛК, то згідно з чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК. Такі норми законодавства вже вступили в силу", - сказала вона.

За її словами, ВЛК не потрібно проходити до того часу, доки діє бронь. До того ж для подачі документів на бронювання також не потрібно проходити ВЛК.

"В нас йде перевірка наявності особи в "Оберезі" й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе", - зазначила Ткач.