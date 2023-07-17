Нарушили ли взрывы на Крымском мосту логистику оккупантов: мнения экспертов

Взрывы на Крымском мосту не повлияют на логистику оккупантов, поскольку железнодорожное сообщение по нему продолжается.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали военные эксперты Владислав Селезнев и Александр Коваленко.

По словам военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, повреждения моста в результате ночных взрывов коснулись именно автомобильного сообщения. А железная дорога, которой оккупанты пользуются для снабжения своих войск, продолжает функционировать.

"Повреждения автомобильного полотна достаточно серьезные. Они нуждаются в соответствии с ремонтными работами. Безусловно, это направление, именно эта дорога будет некоторое время закрыта и не функционировать. За сколько они успеют отремонтировать - это уже другой вопрос", - сказал Коваленко.

Эксперт отметил, что некоторое время не будет полноценного автомобильного сообщения между материковой Россией и временно оккупированным Крымом.

"Та логистическая артерия, которая остается, она будет работать в реверсе. Конечно, поток общего перемещения автотранспорта снизится, будет медленнее. Но здесь есть нюанс. Мы говорим именно об автомобильном транспорте, которым российские войска для перемещения личного состава и т.д. на оккупированный Крым и пользуются не так часто. Он не является превалирующей составляющей. Преимущественно это железнодорожные пути. А железная дорога сейчас тоже работает неполноценно на Крымском мосту, в реверсном формате", - рассказал Коваленко.

По его словам, это повреждение очень важно как общее для логистической артерии. Однако с другой стороны есть еще железная дорога. А значит нужно больше "хлопков".

"Действительно, есть уменьшение военной логистики где-то на 10-15%, но общее железная дорога может это как-то на себе вытянуть. Что касается того, какое именно было повреждение (моста - ред.), то здесь законы физики едины для всех. Поэтому я не исключаю , что это мог быть взрыв, который произошел под полотном автомобильной дороги", - добавил Коваленко.

Военный эксперт Владислав Селезнев также считает, что этот "хлопок" на Крымском мосту не повлияет на логистику оккупантов. Поскольку железнодорожное сообщение по нему продолжается.

"Снабжение львиной части военной логистики врага обеспечивается с помощью железной дороги. Поэтому здесь я иллюзий не имею. Здесь может быть проблема только для гражданского транспорта. Мы видим, что россияне решили этот вопрос запуском грузовых автомобилей через так называемые "новые территории" (оккупированные - ред.). Соответственно паромное сообщение будет осуществляться для легкового автотранспорта", - сказал он.

По мнению эксперта, в настоящее время военные эшелоны и дальше будут курсировать железнодорожным сообщением вместе с пассажирскими поездами из Крыма и в него.

"Поэтому я не думаю, что это повреждение Крымского моста в этой автомобильной части коренным образом изменит ситуацию с военной стороны", - отметил Селезнев.

Атака на Крымский мост

Сегодня ночью на Крымском мосту раздались взрывы. Предварительно один пролет моста в сторону Тамани был разрушен, еще один в направлении Керчи - поврежден. Россияне перекрыли автомобильные и железнодорожные рельсы.

Источники РБК-Украина сообщили, что мост атаковали надводными дронами, это была спецоперация СБУ и Военно-морских сил ВСУ.

После этого в СБУ напомнили, что Крымский мост - это один из транспортных коридоров военных поставок для россиян, а традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.

При этом в России назвали инцидент терактом.

О последствиях и о том, нарушат ли взрывы на Крымском мосту логистику оккупантов, - читайте в материале РБК-Украина.