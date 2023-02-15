ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Начала ли Россия новое наступление: военные дали ответ

Новина українською →
Бахмут, Среда 15 февраля 2023 10:08
Начала ли Россия новое наступление: военные дали ответ Фото: спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый (Арміяinform com ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Наступление российских войск на востоке Украины не заканчивалось с начала полномасштабной войны. Там продолжаются ожесточенные боевые действия и активные обстрелы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Я бы сказал, что оно (наступление, - ред.) и не заканчивался. Если взять всю историю этого вторжения, то Донецкая и Луганская области были под непрерывными атаками, в том числе те участки, за которые мы сейчас отвечаем - Бахмутский, Лиманский, Луганский направление. На Бахмутском направлении, например, уже длительное время происходит 35-50 боестолкновений, а также 120-200 обстрелов ежесуточно", - отметил он.

В то же время Череватый добавил, что на каждом из направлений оккупанты имеют большие потери - от нескольких десятков до сотни и более погибших в сутки. Поэтому россияне проводили мобилизацию и привлекают ЧВК. Таким образом Россия пытается удерживать постоянный градус напряжения на фронте.

"На Бахмутском направлении, например, по меньшей мере по 50 человек в день. Эта динамика не меняется. И все это заставило врага проводить мобилизацию, чтобы обновлять свои силы, и привлекать преступную организацию ЧВК "Вагнера", которая после потери основной части своих профессиональных наемников организовала "штрафбат 2.0" периода Второй мировой войны и начали брать в свои ряды узников", - объяснил Череватый.

Он добавил, что такой способ боевых действий утомителен и не ведет к быстрым решениям. Ведь на поле боя круглосуточно идет работа.

"Однако такой способ боевых действий утомительный, ведь враг сам себя не убьет. Круглосуточно там должны быть наши боеготовые подразделения, с готовой техникой, они должны вести наблюдение за противником. Сейчас агрессор, используя погодные условия, рельеф и рано темнеет, пытается подходить малыми группами и навязывать ближние действия. Это, конечно, утомительно и это сейчас их главная тактика", - добавил спикер.

Напомним, Череватый пояснил, что защита Бахмута позволяет украинским защитникам истощить врага и предотвращает прорыв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Донецкая область Бахмут Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
Почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян