Череватый назвал смысл обороны Бахмута

В боях за Бахмут украинская армия уничтожает силы противника. Даже в случае ухода из города не враг не должен прорваться на Славянск и Краматорск.

"Воины на бахмутском направлении выполняют очень важную функцию - они сейчас обескровливают врага. Уничтожают лучшие российские части. С каждым таким боем противник становится все менее боеспособным", - сказал он.

Отвечая на вопрос, при каких условиях украинским войскам придется отходить из Бахмута, Череватый отметил, что такое решения на данный момент не принималось. Но, по его словам, тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего - для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны.

"Важно - чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону, потому что тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению главного удара. Например, в данном случае это Славянск и Краматорск", - сказал спикер.

Череватый отметил, что руководитель этого участка фронта - один из самых опытных генералов командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Он планировал киевскую битву, харьковскую и лиманскую операции. У него очень мощный штаб и там, как правило, рассматриваются разные варианты действий противника и варианты противодействия им", - добавил он.