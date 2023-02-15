Чи почала Росія новий наступ: оцінка ЗСУ

Наступ російських військ на сході України не закінчувався від початку повномасштабної війни. Там тривають запеклі бойові дії та активні обстріли.

"Я б сказав, що він (наступ, - ред.) і не закінчувався. Якщо взяти всю історію цього вторгнення, то Донецька та Луганська області були під безперервними атаками, зокрема ті ділянки, за які ми зараз відповідаємо - Бахмутський, Лиманський, Луганський напрямок. На Бахмутському напрямку, наприклад, вже тривалий час відбувається 35-50 боєзіткнень, а також 120-200 обстрілів щодоби", - зазначив він.

Водночас Череватий додав, що на кожному з напрямків окупанти мають великі втрати - від декількох десятків до сотні і більше загиблих на добу. Тому росіяни проводили мобілізацію та залучають ПВК. Таким чином Росія намагається утримувати постійний градус напруги на фронті.

" На Бахмутському напрямку, наприклад, щонайменше по 50 людей щодня. Ця динаміка не міняється. І все це змусило ворога проводити мобілізацію, щоб оновлювати свої сили, і залучати злочинну організацію ПВК "Вагнера", яка після втрати основної частини своїх професійних найманців організувала "штрафбат 2.0" періоду Другої світової війни і почали брати до своїх лав в'язнів", - пояснив Череватий.

Він додав, що такий спосіб бойових дій виснажливий і не веде до швидких рішень. Адже на полі бою цілодобово триває робота.

"Проте такий спосіб бойових дій виснажливий, адже ворог сам себе не вб'є. Цілодобово там мають бути наші боєготові підрозділи, з готовою технікою, вони мають вести спостереження за противником. Зараз агресор, використовуючи погодні умови, рельєф і те, що рано темніє, намагається підходити малими групами і нав'язувати ближні дії. Це, звісно, виснажливо і це зараз їхня головна тактика", - додав речник.