Повышение цен на электроэнергию: будут ли расти тарифы для населения
В Украине планируется повышение цен на электроэнергию осенью. Однако это не повлияет на тарифы для населения, но коснется бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Национальная комиссия на заседании 1 октября рассмотрит проект постановления о пересмотре предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке.
Этот шаг обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электроэнергии из стран Европы, чтобы покрыть возможный дефицит осенью и зимой во время российских обстрелов.
"Решение призвано сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей. Оно никак не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вынесет на рассмотрение проект постановления о повышении цен на электроэнергию. В случае принятия документа новые цены будут установлены уже с 1 ноября.
Регулятор объясняет, что с учетом ситуации со светом на случай российских атак зимой следует нарастить импорт электроэнергии. Это требует приведения цен в соответствие с ценами на рынках электроэнергии в Украине.
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