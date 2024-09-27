Повышение цен на электроэнергию: будут ли расти тарифы для населения

В Украине планируется повышение цен на электроэнергию осенью. Однако это не повлияет на тарифы для населения, но коснется бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Национальная комиссия на заседании 1 октября рассмотрит проект постановления о пересмотре предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке. Этот шаг обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электроэнергии из стран Европы, чтобы покрыть возможный дефицит осенью и зимой во время российских обстрелов. "Решение призвано сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей. Оно никак не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения", - говорится в сообщении.