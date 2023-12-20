Подпадают ли сейчас под мобилизацию женщины: что говорят в ВСУ

"Знаете, это отдельная история (по мобилизации женщин - ред.). Россияне тоже пытались ее расшатать бешеным темпами - что мы якобы берем женщин и сразу мобилизуем их. На самом деле все гораздо проще. Женщины-медики всегда были военнообязанными", - сказал Фитьо.

Он отметил, что женщины с медицинским образованием по окончании своего вуза всегда знали, что они военнообязанные и должны были стать на военный учет в свои ТЦК и СП.

"Да, конечно, был период, когда уничтожалась система военного учета, это все прекрасно знают. И некоторые, возможно, этого не сделали - то есть не стали на военный учет", - добавил представитель Сухопутных войск.

Однако сейчас, по его словам, таких проблем вообще нет, потому что наши женщины-медики просто звонят в свой ТЦК и СП, договариваются, когда им можно прийти, проходят медицинское освидетельствование, предоставляют необходимый перечень документов, становятся на военный учет и продолжают заниматься своей работой.

"Ажиотажа никакого не было, женщин в армию мы не мобилизуем. Как показывает практика, российская пропаганда здесь проиграла абсолютно и полностью. Но было, конечно же, общественное напряжение, было много фейков, много "вбросов", - отметил Фитьо.

Он подчеркнул, что нужно пользоваться исключительно официальными источниками информации для того, чтобы не было сомнений. Ведь "если какая-нибудь новость у вас вызывает острую реакцию - надо понимать, что где-то есть какая-то манипуляция".

"Кто хочет присоединиться к ВСУ среди женщин - это можно сделать самостоятельно, можно обратиться и за мобилизацией, если профессия востребована. У нас в армии есть женщины-артиллеристы, есть женщины-пилоты в армейской авиации. То есть специальность для женщин в Силах обороны широк, но это исключительно по собственному желанию", - объяснил Фитьо.

Мобилизация женщин

Напомним, российская пропаганда активно распространяет нарративы о том, что в ближайшее время в Украине начнут мобилизовывать женщин. Однако это ложная информация.

Обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет – это не призыв. Служба в ВСУ для женщин - только добровольная.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не подпишет закон о мобилизации женщин.