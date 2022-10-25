Пойдет ли Украина на сделку с Россией: ответ Данилова

Украина не будет соглашаться на сделки с Россией, которые предполагают потерю территорий нашей страны. Такие условия мира могут только спровоцировать страну-террориста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в интервью Sky News .

Данилова спросили, может ли Украина пойти на сделку, при которой Украина, например, "отдаст земли, оккупированные Россией с 2014 года, в обмен на членство в НАТО?".

В ответ секретарь СНБО подчеркнул, что территория Украины определена Конституцией и законами и такие предложения не могут быть поддержаны.

"Послушайте, нельзя провоцировать террористов. Потому что в будущем их желание захватывать, захватывать и еще раз захватывать будет только возрастать. Это опасная практика. Они взяли пример с фашистской Германии. Так что у нас очень хорошая память. Сейчас Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) мало чем отличается от Адольфа Гитлера - он просто современный Гитлер", - отметил Данилов.

Он также добавил, что Германия лежала в руинах после окончания Второй мировой войны, такая же судьба ожидает и Россию.