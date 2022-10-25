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Чи піде Україна на угоду з Росією: відповідь Данілова

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Вівторок 25 жовтня 2022 15:32
Чи піде Україна на угоду з Росією: відповідь Данілова Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не погоджуватиметься на угоди з Росією, які передбачають втрату територій нашої країни. Такі умови миру можуть лише спровокувати країну-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в інтерв'ю Sky News.

Данілова запитали, чи може Україна піти на угоду, коли Україна, наприклад, "віддасть землі, окуповані Росією з 2014 року, в обмін на членство в НАТО?".

У відповідь секретар РНБО наголосив, що територія України визначена Конституцією та законами і такі пропозиції не можуть бути підтримані.

"Послухайте, не можна провокувати терористів. Тому що в майбутньому їхнє бажання захоплювати, захоплювати і ще раз захоплювати буде тільки зростати. Це небезпечна практика. Вони взяли приклад з фашистської Німеччини. Тож у нас дуже хороша пам'ять. Зараз Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) мало чим відрізняється від Адольфа Гітлера - він просто сучасний Гітлер", - зазначив Данілов.

Він також додав, що Німеччина лежала в руїнах після закінчення Другої світової війни, така ж доля чекає на Росію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські ліберали направили листа президенту США Джо Байдену, в якому закликали його розпочати прямі переговори з Росією щодо війни в Україні.

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