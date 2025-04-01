Пойдет ли Россия на безусловное полное прекращение огня: оценка ISW

Фото: в ISW оценили, пойдет ли Россия на безусловное полное прекращение огня (Getty Images)

Российская Федерация (РФ) вряд ли согласится на безусловное полное прекращение огня в течение трех недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Россия вряд ли согласится на "полное прекращение огня без каких-либо условий" в течение трех недель, учитывая то, что Россия требовала от Запада определенного ослабления санкций как предварительного условия для временного прекращения огня в Черном море", - отмечается в отчете. Как напоминает ISW, глава Белого дома Дональд Трамп, 30 марта, заявил, что существует неопределенный "психологический срок" для России, чтобы согласиться на "режим тишины".