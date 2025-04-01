ua en ru
Вт, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Чи піде Росія на безумовне повне припинення вогню: оцінка ISW

Вівторок 01 квітня 2025 12:32
UA EN RU
Чи піде Росія на безумовне повне припинення вогню: оцінка ISW Фото: в ISW оцінили, чи піде Росія на безумовне повне припинення вогню (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) навряд чи погодиться на безумовне повне припинення вогню протягом трьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Росія навряд чи погодиться на «повне припинення вогню без будь-яких умов» протягом трьох тижнів, враховуючи те, що Росія вимагала від Заходу певного послаблення санкцій як попередньої умови для тимчасового припинення вогню в Чорному морі", - зазначається у звіті.

Як нагадує ISW, голова Білого дому Дональд Трамп, 30 березня, заявив, що існує невизначений "психологічний термін" для Росії, щоб погодитись на "режим тиші".

Переговори у Саудівській Аравії

У березні Російська Федерація (РФ) та Україна провели окремі переговори з американською стороною. За результатами зустрічей між Києвом та Москвою було досягнуто часткове перемир'я, як мінімум у питанні про удари по енергетиці. Як відзначали в Росії, домовленість починає діяти з 18 березня. Втім, країна-терорист продовжила нічні атаки проти українських міст, руйнуючи житлові будинки й пошкоджуючи енергооб'єкти.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, Росію необхідно примусити до миру.

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіги, Росія продовжує порушувати домовленість. Зранку, 1 квітня, терористи атакували енергооб'єкт у Херсоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Перемир'я Росії та України Війна в Україні
NEWS
Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів
Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів
DAILY
Вибори, Трамп і перемир'я. Чого бояться і до чого готуються у владі та опозиції
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори, Трамп і перемир'я. Чого бояться і до чого готуються у владі та опозиції