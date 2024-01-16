Видимость безопасности полетов над морем: в ISW объяснили фейки РФ по сбитию Ил-22 и А-50

Российское военное руководство могло умышленно оправдать дружеским огнем потерю самолетов А-50 и ИЛ-22. Данные фейки, вероятно, распространялись с целью заверить российских пилотов о безопасности полетов над Черным и Азовским морями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Российское информационное пространство преимущественно отрицало, что украинские силы сбили самолет А-50, утверждая, что самолет был уничтожен дружеским огнем российской противовоздушной обороны.

Аналитики отмечают, что данные действия оккупантов являются странными, поскольку А-50 используется для координации действий российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российские ПВО сбили А-50, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил, если бы это было правдой.

В сообщении отмечают, что один из российских источников, специализирующийся на российской авиации, обвинил российских командиров, не имеющих соответствующего опыта, необходимого для их должностей. В то же время нынешний командующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Афзалов имеет большой опыт работы в российской противовоздушной обороне.

"Независимо от того, создает ли его отсутствие опыта пилота какие-либо проблемы для российских воздушных операций, что вызывает сомнения, его опыт работы в качестве ПВО должен быть соответствующим для того, чтобы российские войска не сбивали собственные самолеты воздушного управления", - отмечают аналитики.

"Безопасность" полетов над морями

При этом другой российский инсайдерский источник утверждает, что неустановленные субъекты РФ создали фейк о том, как российские силы сбили А-50 с целью заверить российских пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны и что причиной инцидента была человеческая ошибка.

"Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя комфортнее с мнением о том, что их наземные средства противовоздушной обороны настолько некомпетентны", - отмечают аналитики ISW.