Видимость безопасности полетов над морем: в ISW объяснили фейки РФ по сбитию Ил-22 и А-50
Российское военное руководство могло умышленно оправдать дружеским огнем потерю самолетов А-50 и ИЛ-22. Данные фейки, вероятно, распространялись с целью заверить российских пилотов о безопасности полетов над Черным и Азовским морями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российское информационное пространство преимущественно отрицало, что украинские силы сбили самолет А-50, утверждая, что самолет был уничтожен дружеским огнем российской противовоздушной обороны.
Аналитики отмечают, что данные действия оккупантов являются странными, поскольку А-50 используется для координации действий российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российские ПВО сбили А-50, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил, если бы это было правдой.
В сообщении отмечают, что один из российских источников, специализирующийся на российской авиации, обвинил российских командиров, не имеющих соответствующего опыта, необходимого для их должностей. В то же время нынешний командующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Афзалов имеет большой опыт работы в российской противовоздушной обороне.
"Независимо от того, создает ли его отсутствие опыта пилота какие-либо проблемы для российских воздушных операций, что вызывает сомнения, его опыт работы в качестве ПВО должен быть соответствующим для того, чтобы российские войска не сбивали собственные самолеты воздушного управления", - отмечают аналитики.
"Безопасность" полетов над морями
При этом другой российский инсайдерский источник утверждает, что неустановленные субъекты РФ создали фейк о том, как российские силы сбили А-50 с целью заверить российских пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны и что причиной инцидента была человеческая ошибка.
"Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя комфортнее с мнением о том, что их наземные средства противовоздушной обороны настолько некомпетентны", - отмечают аналитики ISW.
Сбиение самолетов А-50 и Ил-22 РФ
Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны сообщало, что вечером 14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22.
15 января командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года. Чуть позже официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Позже днем спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что российский самолет Ил-22, сбитый украинскими военными 14 января над Азовским морем, мог долететь до аэродрома. Однако он не подлежит восстановлению.
Также отметим, что в РФ может быть 9 единиц А-50, но не все они боеспособны.
Подробно о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - читайте в материале РБК-Украина.
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