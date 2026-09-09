Переход на зимнее время-2026: когда переводить часы

Осенью 2026 года Украина снова перейдет на зимнее время. Сейчас сезонный перевод часов остается в силе, поскольку принятый Верховной Радой закон об отмене этой практики не вступил в силу.

Когда переводить часы

Согласно постановлению Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября.

В 2026 году это будет 25 октября. В 04:00 по киевскому времени стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Таким образом, после перевода часов Украина вернется к киевскому времени второго часового пояса.

Отменили ли перевод часов

В июле 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Документ предусматривает отмену сезонного перехода времени: после перехода на зимнее время Украина должна больше не переводить часы на летнее.

Однако по состоянию на сентябрь 2026 года этот закон не вступил в силу. Потому порядок, определенный постановлением Кабмина №509, продолжает действовать.

Отметим, согласно действующему порядку переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта, а на зимнее - в последнее воскресенье октября.