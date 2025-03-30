Перевели ли часы в Украине: как узнать точное время

В Украине в ночь с 29 на 30 марта 2025 года состоится переход на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

В 3:00 утра стрелки часов нужно перевести на один час вперед - на 4:00. Это означает, что спать придется на час меньше, но световой день станет длиннее.

Большинство современных электронных устройств, таких как смартфоны, компьютеры и планшеты, автоматически меняют время. Однако механические часы и некоторые другие устройства требуют ручной настройки.

Как узнать точное время

Чтобы проверить текущее время, можно воспользоваться специализированными онлайн-сервисами, которые отображают точное время и дату. Например, сайт Time.is предоставляет точное, официальное атомное время для любого часового пояса и места. Другой ресурс, 24TimeZones, позволяет быстро узнать местное время в разных городах мира. Точное время и дату онлайн отображает сайт Dayspedia.

Powered by DaysPedia.com Текущее Время в городе Киев 174814 Чт., 27 марта 05:45am 12:36 18:21pm

Также можно узнать точное время, воспользовавшись поиском в Google. Для этого нужно набрать в поисковой ленте запрос: "который час в Украине", "который час сейчас" или "точное время в (указать конкретный город)".



Как узнать точное время после перевода часов в Украине (скриншот РБК-Украина)

Отмена перевода часов в Украине

Вопрос отмены сезонного перевода часов в Украине обсуждается уже не первый год. В августе 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, который предусматривает отказ от перехода на летнее время и установление постоянного зимнего времени (GMT+2). Однако этот законопроект до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским, поэтому переход на летнее время в 2025 году остается в силе.

Дискуссии об отмене сезонного перевода часов в Украине продолжаются более десяти лет. Основная сложность заключается в географическом расположении страны: западные и восточные области имеют значительную разницу во времени восхода и захода солнца. Это затрудняет выбор единого часового пояса, который бы одинаково удовлетворял потребности всех регионов.

Когда начали переводить часы в Украине

Перевод часов в Украине осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года. Согласно ему, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта, а возврат на зимнее время - в последнее воскресенье октября.

Основной целью перевода часов является более эффективное использование светового дня и экономия электроэнергии. Однако медики предостерегают, что такие изменения могут негативно влиять на биоритмы людей, вызывая усталость, стресс и проблемы со сном.

Следующий перевод часов состоится в ночь с 25 на 26 октября 2025 года, когда Украина вернется на зимнее время.