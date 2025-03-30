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Чи перевели годинники в Україні: як дізнатися точний час

Неділя 30 березня 2025 07:30
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Чи перевели годинники в Україні: як дізнатися точний час Фото: Переведення годинників на літній час (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні в ніч із 29 на 30 березня 2025 року відбудеться перехід на літній час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на годину вперед.

Про це розповідає РБК-Україна.

О 3:00 ранку стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед - на 4:00. Це означає, що спати доведеться на годину менше, але світловий день стане довшим. ​

Більшість сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони, комп'ютери та планшети, автоматично змінюють час. Однак механічні годинники та деякі інші пристрої потребують ручного налаштування.​

Як дізнатися точний час

Щоб перевірити поточний час, можна скористатися спеціалізованими онлайн-сервісами, які відображають точний час і дату. Наприклад, сайт Time.is надає точний, офіційний атомний час для будь-якого часового поясу та місця. Інший ресурс, 24TimeZones, дозволяє швидко дізнатися місцевий час у різних містах світу. Точний час і дату онлайн відображає сайт Dayspedia.

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Поточний Час в місті Київ
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Чт., 27 Березня

Також можна дізнатися точний час, скориставшись пошуком в Google. Для цього потрібно набрати у пошуковій стрічці запит: "котра година в Україні", "котра година зараз" або ж "точний час у (вказати конкретне місто)".

Чи перевели годинники в Україні: як дізнатися точний час
Як дізнатися точний час після переведення годинників в Україні (скриншот РБК-Україна)

Скасування переведення годинників в Україні

Питання скасування сезонного переведення годинників в Україні обговорюється вже не перший рік. У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачає відмову від переходу на літній час і встановлення постійного зимового часу (GMT+2). Проте цей законопроєкт досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським, тому перехід на літній час у 2025 році залишається чинним.

​ Дискусії щодо скасування сезонного переведення годинників в Україні тривають понад десять років. Основна складність полягає в географічному розташуванні країни: західні та східні області мають значну різницю в часі сходу та заходу сонця. Це ускладнює вибір єдиного часового поясу, який би однаково задовольняв потреби всіх регіонів.

Коли почали переводити годинники в Україні

Переведення годинників в Україні здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року. Згідно з нею, перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, а повернення на зимовий час - в останню неділю жовтня. ​

Основною метою переведення годинників є ефективніше використання світлового дня та економія електроенергії. Однак медики застерігають, що такі зміни можуть негативно впливати на біоритми людей, викликаючи втому, стрес і проблеми зі сном. ​

Наступне переведення годинників відбудеться в ніч із 25 на 26 жовтня 2025 року, коли Україна повернеться на зимовий час.

Раніше РБК-Україна писало, що перехід на літній час може впливати на біологічні ритми людини, викликаючи втому, безсоння та зниження працездатності. Щоб полегшити адаптацію до зміни часу, експерти рекомендують:​ поступова змінювати графік сну, обмежити використання гаджетів, проводити більше часу на свіжому повітрі, збалансовано харчуватися, створити сприятливі умови для сну. ​

Дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити стрес та негативний вплив переведення годинників на організм.

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Переведення годинників в Україні
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