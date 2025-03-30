Чи перевели годинники в Україні: як дізнатися точний час
В Україні в ніч із 29 на 30 березня 2025 року відбудеться перехід на літній час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на годину вперед.
Про це розповідає РБК-Україна.
О 3:00 ранку стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед - на 4:00. Це означає, що спати доведеться на годину менше, але світловий день стане довшим.
Більшість сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони, комп'ютери та планшети, автоматично змінюють час. Однак механічні годинники та деякі інші пристрої потребують ручного налаштування.
Як дізнатися точний час
Щоб перевірити поточний час, можна скористатися спеціалізованими онлайн-сервісами, які відображають точний час і дату. Наприклад, сайт Time.is надає точний, офіційний атомний час для будь-якого часового поясу та місця. Інший ресурс, 24TimeZones, дозволяє швидко дізнатися місцевий час у різних містах світу. Точний час і дату онлайн відображає сайт Dayspedia.
Також можна дізнатися точний час, скориставшись пошуком в Google. Для цього потрібно набрати у пошуковій стрічці запит: "котра година в Україні", "котра година зараз" або ж "точний час у (вказати конкретне місто)".
Як дізнатися точний час після переведення годинників в Україні (скриншот РБК-Україна)
Скасування переведення годинників в Україні
Питання скасування сезонного переведення годинників в Україні обговорюється вже не перший рік. У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачає відмову від переходу на літній час і встановлення постійного зимового часу (GMT+2). Проте цей законопроєкт досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським, тому перехід на літній час у 2025 році залишається чинним.
Дискусії щодо скасування сезонного переведення годинників в Україні тривають понад десять років. Основна складність полягає в географічному розташуванні країни: західні та східні області мають значну різницю в часі сходу та заходу сонця. Це ускладнює вибір єдиного часового поясу, який би однаково задовольняв потреби всіх регіонів.
Коли почали переводити годинники в Україні
Переведення годинників в Україні здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року. Згідно з нею, перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, а повернення на зимовий час - в останню неділю жовтня.
Основною метою переведення годинників є ефективніше використання світлового дня та економія електроенергії. Однак медики застерігають, що такі зміни можуть негативно впливати на біоритми людей, викликаючи втому, стрес і проблеми зі сном.
Наступне переведення годинників відбудеться в ніч із 25 на 26 жовтня 2025 року, коли Україна повернеться на зимовий час.
Раніше РБК-Україна писало, що перехід на літній час може впливати на біологічні ритми людини, викликаючи втому, безсоння та зниження працездатності. Щоб полегшити адаптацію до зміни часу, експерти рекомендують: поступова змінювати графік сну, обмежити використання гаджетів, проводити більше часу на свіжому повітрі, збалансовано харчуватися, створити сприятливі умови для сну.
Дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити стрес та негативний вплив переведення годинників на організм.
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