"Я вместе с другими коллегами, прежде всего из нашего комитета, критиковал Кабинет министров из-за того, что правительство не консультировалось с нашим профильным комитетом, к полномочиям которого относится, в частности, и согласование таких вопросов. Однако Кабинет министров разработал постановление, почему нам причины понятны", - сказал Вениславский.

По его словам, бронирование, которое должно было быть механизмом обеспечения нормального функционирования экономики, частично превратилось в бизнес по зарабатыванию денег на гражданах, которые не хотят идти в ВСУ и ищут возможность получить бронирование.

К тому же, есть ряд предприятий, которые фактически за деньги обеспечивали гражданам бронирование, поскольку имеют статус критических.

"Поэтому логика правительства понятна: пересмотреть критерии критичности, выяснить, кто ими злоупотребляет, и сделать невозможным такие злоупотребления. Но нельзя применять одну мерку ко всем субъектам и просто уменьшать для всех количество забронированных на определенный процент, чтобы этих людей можно было мобилизовать в ВСУ", - отметил нардеп.

По его мнению, конечный вариант более взвешенный: для предприятий оборонно-промышленного комплекса он предполагает уменьшение доли забронированных со 100 до 95 процентов.

В то же время получившие статус критичности и прошедшие проверку сохраняют возможность работать в нынешнем формате.

Вениславский подчеркнул, что в целом идея пересмотреть критерии правильна, ведь количество забронированных растет очень стремительно, и это, безусловно, в том числе является следствием злоупотреблений.

"Но здесь должны активнее работать и Государственное бюро расследований, Национальная полиция и другие правоохранительные органы: разоблачать конкретные случаи злоупотреблений и привлекать виновных к ответственности. Это было бы тоже сдерживающим фактором для тех, кто хочет превратить бронирование в способ заработка", - подчеркнул он.

По мнению нардепа, в конечном виде постановление обеспечит определенный баланс. В то же время правительство и дальше будет работать над тем, чтобы не нанести вред прежде всего предприятиям оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры.

По его словам, постановление Кабмина - это, скорее всего, уже финальный вариант документа.

"Мы живем в очень динамичных условиях, поэтому говорить об окончательном варианте довольно сложно. Но, думаю, критерии, заложенные в постановлении Кабинета министров по бронированию, а также работа координационного центра, который будет производить методологические рекомендации по отнесению предприятий к критическим, должны выровнять ситуацию и минимизировать злоупотребления", - отметил Вениславский.

Он добавил, что в среднесрочной перспективе, вероятно, будет последний вариант. Если же в процессе работы обнаружатся недостатки, их будут устранять.