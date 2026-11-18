"Я разом з іншими колегами, насамперед із нашого комітету, критикував Кабінет міністрів через те, що уряд не консультувався з нашим профільним комітетом, до повноважень якого належить, зокрема, і узгодження таких питань. Проте Кабінет міністрів розробив постанову, чому - нам причини зрозумілі", - сказав Веніславський.

За його словами, бронювання, яке мало бути механізмом забезпечення нормального функціонування економіки, частково перетворилося на бізнес із заробляння грошей на громадянах, які не хочуть іти до ЗСУ і шукають можливість отримати бронювання.

До того ж є низка підприємств, які фактично за гроші забезпечували громадянам бронювання, оскільки мають статус критичних.

"Тому логіка уряду зрозуміла: переглянути критерії критичності, з'ясувати, хто ними зловживає, і унеможливити такі зловживання. Але не можна застосовувати одну мірку до всіх суб'єктів і просто зменшувати для всіх кількість заброньованих на певний відсоток, щоб цих людей можна було мобілізувати до ЗСУ", - зазначив нардеп.

На його думку, кінцевий варіант більш зважений: для підприємств оборонно-промислового комплексу він передбачає зменшення частки заброньованих зі 100 до 95 відсотків.

Водночас ті, хто отримав статус критичності та пройшов перевірку, зберігають можливість працювати в нинішньому форматі.

Веніславський підкреслив, що загалом ідея переглянути критерії правильна, адже кількість заброньованих зростає дуже стрімко, і це, безперечно, в тому числі є і наслідком зловживань.

"Але тут мали б активніше працювати і Державне бюро розслідувань, Національна поліція та інші правоохоронні органи: викривати конкретні випадки зловживань і притягати винних до відповідальності. Це було б теж стримувальним чинником для тих, хто хоче перетворити бронювання на спосіб заробітку", - наголосив він.

На думку нардепа, у кінцевому вигляді постанова забезпечить певний баланс. Водночас уряд й надалі працюватиме над тим, щоб не завдати шкоди насамперед підприємствам оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури.

За його словами, постанова Кабміну - це скоріш за все вже фінальний варіант документа.

"Ми живемо в дуже динамічних умовах, тому говорити про остаточний варіант досить складно. Але, думаю, критерії, закладені в постанові Кабінету міністрів щодо бронювання, а також робота координаційного центру, який вироблятиме методологічні рекомендації щодо віднесення підприємств до критичних, мають вирівняти ситуацію й мінімізувати зловживання", - зазначив Веніславський.

Він додав, що у середньостроковій перспективі це, ймовірно, буде останній варіант. Якщо ж у процесі роботи виявляться недоліки, їх усуватимуть.