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Передаст ли Польша танки Leopard 2 Украине: ответ премьера

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша не планирует в одиночку передавать танки Leopard 2 Украине, но договаривается о коалиции для поставок.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wyborcza.pl, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Вместе с президентом мы ведем переговоры, направленные на создание коалиции, которая бы передала такую ​​тяжелую технику", - ответил премьер на вопрос о возможной передаче Украине танков Leopard 2.

При глава правительства подчеркнул, что без такой коалиции, которая займется поставками, его страна не планирует передавать Украине немецкие танки.

Напомним, вчера, 6 января, The Wall Street Journal писало, что Польша рассматривает запрос Украины о передаче танков Leopard 2.

Также мы писали, что, по словам посла Украины в Германии Алексея Макеева, передача Германией БМП Marder может стать отправной точкой в поставках танков Leopard для Украины.

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