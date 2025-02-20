Обвалится ли фронт без помощи Украине от США: мнение эксперта

"Конечно, без американской помощи нам долго-долго не продержаться, но с другой стороны, я далек от мысли от того, что фронт может развалиться так моментально, просто раз и все", - сказал Ступак.

Он отметил, что в случае прекращения помощи США у Украины будут проблемы со снарядами, запчастями, разведданными и тому подобное.

"Будет трудно и сложно, но посмотрите на 2024 год, когда четыре месяца подряд у нас не было помощи от США. Да, мы потеряли часть территорий, но это не была легкая прогулка для россиян. Была настоящая кровавая баня для РФ и все достижения давались бешеной ценой", - добавил эксперт.