Чи обвалиться фронт без допомоги Україні від США: думка експерта

Без військової допомоги від США українські захисники навряд чи довго протримаються. Однак фронт не обвалиться моментально.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.
"Звісно, що без американської допомоги нам довго-довго не протриматися, але з іншої сторони, я далекий від думки від того, що фронт може розвалитися отак моментально, просто раз і все", - сказав Ступак.
Він зазначив, що у разі припинення допомоги США в України будуть проблеми зі снарядами, запчастинами, розвідданими тощо.
"Буде важко і складно, але подивіться на 2024, коли чотири місяці поспіль у нас не було допомоги від США. Так, ми втратили частину територій, але ж то не була легка прогулянка для росіян. Була дійсна кривава баня для РФ і всі досягнення давалися шаленою вартістю", - додав експерт.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу. Проте він зазначив, що "гроші мають бути забезпечені".
Трамп звинуватив колишню адміністрацію у тому, що вона "безглуздо" передавала гроші Україні, а він планує отримати гарантії повернення грошей.
Також Трамп заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський "умовив США витратити 350 млрд доларів на війну, яку неможливо виграти".
За його словами, США нібито витратили на допомогу Україні на 200 млрд доларів більше, ніж Європа. І гроші Європи "були захищені гарантіями", а США "нічого не отримають назад".
У відповідь на заяву Трампа президент України Володимир Зеленський заявив, що вся вартість зброї, яка була використана за час повномасштабної війни становила 320 млрд доларів, з яких 120 мільярдів доларів Україна забезпечила самостійно, а 200 млрд надали США та ЄС разом.
Зеленський додав, що безпосередньо від США надійшло військової допомоги на суму 67 мільярдів доларів та ще 31,5 млрд доларів в якості фінансової допомоги.
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