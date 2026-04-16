Обязательно ли исповедоваться перед Проводами: ответ священника ПЦУ

12:28 16.04.2026 Чт
2 мин
Что на самом деле символизирует причастие для верующих?
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Исповедь помогает верующим укрепиться в вере (фото: Getty Images)

Поминовение умерших на Проводах - это не только визит на кладбище, но и участие в церковных таинствах. Исповедь в этот период помогает христианам укрепиться в вере и справиться с тоской по покойникам.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.

Главное:

  • Приближение к Богу: Исповедь и причастие помогают человеку стать ближе к Богу, что является ключевым для помощи душам умерших.
  • Суть покаяния: Вернуться в Церковь означает не просто формальный визит, а внутреннее изменение и исправление самого себя.
  • Значение причастия. Это личная встреча со Христом, которая имеет силу менять жизнь верующего.
  • Эффективность поминовения: Чем крепче вера и связь человека с церковью, тем большую помощь он может оказать близким, которых потерял.

Зачем нужна исповедь перед поминовением

По словам священнослужителя, потеря близких часто становится для людей толчком к поиску Бога. Именно через веру человек получает возможность помочь тем, кто ушел из жизни.

"Очень много людей приходят в церковь, когда кого-то теряют. И такой у них есть к этому порыв. К Церкви, к Богу... Поскольку им очень трудно в это время. И это действительно важно. Когда человек будет ближе к Богу, будет больше утверждаться в вере, тогда он сможет больше помочь и умершему", - объясняет Иван Бобик.

Как приблизиться к Богу через таинства

Священник отмечает, что приближение к Богу происходит через покаяние и причастие. Это не просто формальность, а внутреннее изменение человека.

"Что такое покаяться? Это - вернуться к Богу, вернуться в Церковь, измениться, исправиться. Причастие - это "сопричастие - соединение" со Христом. Такая личная встреча с Иисусом Христом, которая меняет нашу жизнь. И когда мы ближе к Богу, тогда можем и больше помочь нашим умершим", - отметил настоятель.

Молитва полезнее для души, чем "пир" на кладбище (инфографика: РБК-Украина)

