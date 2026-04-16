Чи обов'язково сповідатися перед Проводами: відповідь священика ПЦУ

Поминання померлих на Проводи - це не лише візит на цвинтар, а й участь у церковних таїнствах. Сповідь у цей період допомагає християнам укріпитись у вірі та справитись із тугою за покійниками.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.
За словами священнослужителя, втрата близьких часто стає для людей поштовхом до пошуку Бога. Саме через віру людина отримує можливість допомогти тим, хто пішов із життя.
"Дуже багато людей приходять до церкви, коли когось втрачають. І такий у них є до цього порив. До Церкви, до Бога... Оскільки їм дуже важко у цей час. І то дійсно важливо. Коли людина буде ближче до Бога, буде більше утверджуватися у вірі, тоді вона зможе більше допомогти і померлому", - пояснює Іван Бобик.
Священик наголошує, що наближення до Бога відбувається через покаяння та причастя. Це не просто формальність, а внутрішня зміна людини.
"Що таке покаятися? Це - повернутися до Бога, повернутися до Церкви, змінитися, виправитися. Причастя - це "сопричастя - соєднання - з'єднання" з Христом. Така особиста зустріч з Ісусом Христом, яка змінює наше життя. І коли ми є ближчими до Бога, тоді можемо і більше допомогти нашим померлим", - зазначив настоятель.
