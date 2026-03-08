Назовет ли ЕС дату вступления Украины? Нидерланды анонсировали важные переговоры с партнерами

Позиция Нидерландов относительно членства

Глава нидерландского правительства подчеркнул, что позиция его страны остается неизменной - Украина должна стать частью европейского сообщества.

Он также выразил восхищение тем, как страна внедряет изменения даже в сложных условиях.

"Абсолютно четко понятно для Нидерландов, что будущее Украины - в Европе. Украина должна стать в результате этого процесса членом ЕС", - подчеркнул Роб Йеттен.

Он добавил, что в ближайшее время Амстердам инициирует диалог с партнерами по ЕС, чтобы сформировать четкое видение временных рамок этого процесса.

Реформы и оценка прогресса

Премьер Нидерландов отдельно отметил усилия украинской власти в реформировании государства, несмотря на полномасштабную агрессию РФ.

"Я абсолютно поражен объемом того, что удалось сделать за последние несколько лет, несмотря на времена войны, проводя все необходимые реформы для обретения членства ЕС", - заявил глава правительства Нидерландов.

Контекст и призывы Киева

Ранее президент Владимир Зеленский призвал лидеров Евросоюза без лишних проволочек назвать конкретную дату вступления.

По мнению украинской стороны, это необходимо для того, чтобы Россия и ее сторонники в Европе не смогли годами блокировать этот процесс.

Со своей стороны, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что установление точных дат пока невозможно, поскольку процесс вступления базируется на достижениях страны-кандидата.