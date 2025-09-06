Оказывает ли Китай военную поддержку России: что говорят в разведке

Китай не оказывает военной поддержки Российской Федерации в войне против Украины, несмотря на все попытки Кремля ее получить.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Новости.LIVE .

На вопрос журналистки о роли Китая в поддержке РФ, Юсов исключил военную помощь Москве со стороны Пекина.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Напомним, что Китай официально декларирует якобы нейтральную позицию в войне РФ против Украины. В то же время Пекин сохраняет активное сотрудничество с Москвой, а ряд китайских компаний поставляет в РФ товары двойного назначения, которые могут быть использованы, в частности, для производства вооружения.

В конце концов, Китай с выгодой для себя опосредованно финансирует российскую агрессию, покупая у Кремля нефть и газ.

Китайская стратегия в отношении России предусматривает двойной подход: Пекин оказывает Москве ограниченную помощь, но в то же время сдерживает ее усиление. Такая политика имеет четкую логику с точки зрения Китая.

Напомним, ранее издание The Economist заявило, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Предполагается, что Пекин мог передать Москве летальное оружие.

Reuters также писало, что китайские боевые двигатели скрыто переправляют в Россию под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.