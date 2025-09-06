Чи надає Китай військову підтримку Росії: що кажуть у розвідці

Китай не надає військової підтримки Російській Федерації у війні проти України попри усі намагання Кремля її отримати.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Новини.LIVE .

"Військової підтримки немає. Решта - це питання складного дипломатичного процесу", - зазначив представник Головного управління розвідки.

На запитання журналістки про роль Китаю у підтримці РФ, Юсов виключив військову допомогу Москві з боку Пекіну.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, що Китай офіційно декларує нібито нейтральну позицію у війні РФ проти України. Водночас Пекін зберігає активну співпрацю з Москвою, а низка китайських компаній постачає до РФ товари подвійного призначення, які можуть бути використані, зокрема, для виробництва озброєння.

Зрештою, Китай із вигодою для себе опосередковано фінансує російську агресію, купуючи у Кремля нафту і газ.

Китайська стратегія щодо Росії передбачає подвійний підхід: Пекін надає Москві обмежену допомогу, але водночас стримує її посилення. Така політика має чітку логіку з погляду Китаю.

Нагадаємо, раніше видання The Economist заявило, що Китай став головним постачальником для воєнної машини Росії. Припускається, що Пекін міг передати Москві летальну зброю.

Reuters також писало, що китайські бойові двигуни приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб обійти західні санкції.