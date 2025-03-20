Могут ли Запорожскую АЭС отдать США: что об этом говорит Зеленский

"Все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это государственные атомные электростанции. Это у нас не частная собственность. И та, что в оккупированной Запорожской области, в городе Энергодар (Запорожская АЭС - ред.), она также принадлежит украинскому государству", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что Запорожская АЭС работать ни на кого не будет, если она не будет украинской.

"Если хотят инвестировать, модернизировать, это вопрос другой. Этот вопрос открыт, мы можем об этом говорить, но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что не обсуждал во время разговора с Трампом и передачу генерации энергии в Украине в целом.

"Мы не будем это обсуждать. У нас атомки работают, 15 блоков, это все принадлежит нашему государству, мы подключены к европейской сети, для нас это серьезная гарантия энергобезопасности", - добавил Зеленский.

Также глава государства отметил, что все работники, которые сейчас работают на оккупированной Запорожской АЭС - это граждане страны. А россияне держат их там принуждением.

"Все работники, все атомщики там украинцы. Вы знаете, каким образом они их там держат? Они взяли многих из них детей, детей взяли, посадили на автобусы, вывезли на территорию РФ. Таким образом люди работают", - подытожил президент.

Ситуация с Запорожской АЭС

Напомним, вчера в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудил вопрос электростанций и АЭС в Украине. Он отметил, что США могут помочь Украине в управлении ими.