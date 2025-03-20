Чи можуть Запорізьку АЕС віддати США: що про це каже Зеленський

"Усі атомні електростанції належать народу України. Це державні атомні електростанції. Це у нас не приватна власність. І та, що в окупованій Запорізькій області, в місті Енергодар (Запорізька АЕС - ред.), вона також належить українській державі", - заявив Зеленський.

Президент додав, що Запорізька АЕС працювати ні на кого не буде, якщо вона не буде українською.

"Якщо хочуть інвестувати, модернізувати, це питання інше. Це питання відкрите, ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом", - підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що не обговорював під час розмови з Трампом і передачу генерації енергії в Україні в цілому.

"Ми не будемо це обговорювати. У нас атомки працюють,15 блоків, це все належить нашій державі, ми доєднані до європейської мережі, для нас це серйозна гарантія енергобезпеки", - додав Зеленський.

Також глава держави зазначив, що всі працівники, які зараз працюють на окупованій Запорізькій АЕС - це громадяни країни. А росіяни тримають їх там примусом.

"Всі працівники, всі атомники там українці. Ви знаєте, яким чином вони їх там тримають? Вони взяли багатьох з них дітей, дітей взяли, посадили на автобуси, вивезли на територію РФ. Таким чином люди працюють", - підсумував президент.

Ситуація із Запорізькою АЕС

Нагадаємо, вчора у Білому домі заявили що президент Дональд Трамп під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським обговорив питання електростанцій та АЕС в Україні. Він зазначив, що США можуть допомогти Україні в управлінні ними.