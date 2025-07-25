Могут ли ветеранов войны трудоустроить на госслужбу: ответ Шуляк

В Верховной Раде предлагают рассмотреть государственную службу как один из возможных вариантов трудоустройства ветеранов войны, поскольку сейчас государство является крупнейшим работодателем Украины. Эффективность этой модели подтверждает международный опыт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время слушаний на тему "Нужен ли законодательно установленный норматив рабочих мест для трудоустройства ветеранов войны?", проходивших на базе Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Однако, несмотря на то, что в обществе поддерживают идею квотирования, к решению вопроса трудоустройства ветеранов важно подходить комплексно.

По ее словам, модель квот для ветеранов, которая в обществе сейчас рассматривается как наиболее правильная, сама по себе не гарантирует успешной интеграции ветеранов в рынок труда: предыдущий опыт с обязательным трудоустройством людей с инвалидностью указывает на риски формального подхода и низкой эффективности. Чтобы избежать ошибок, которые уже имели место, необходимо комплексно переосмыслить механизмы поддержки - от переквалификации и адаптации до целевого трудоустройства, в частности, в публичном секторе.

"В обществе чрезвычайно большая поддержка обязательного квотирования. Но я бы все же рекомендовала к этому вопросу подходить более комплексно. Дело в том, что в Украине уже есть негативный опыт с квотами. Речь идет о применении обязательных квот для трудоустройства людей с инвалидностью. И это тот пример, который следует проанализировать, чтобы не повторить ошибок", - пояснила Шуляк.

По мнению парламентария, именно государственная служба может стать одним из направлений устойчивого трудоустройства ветеранов. Ведь государство - один из крупнейших работодателей, особенно на местном уровне: по состоянию на сегодня около 200 тысяч человек задействованы в работе в органах местного самоуправления.

"По факту государство является крупнейшим работодателем. Поэтому я бы также рекомендовала сконцентрироваться на обсуждении этой проблематики - каким образом мы можем предлагать, чтобы именно ветераны были трудоустроены в органы местного самоуправления, в центральные органы исполнительной власти, на государственные предприятия", - отметила она.

Как удачный международный опыт, на примере которого можно говорить об эффективности такой модели, Шуляк привела США, где действует обязательное квотирование при приеме ветеранов на государственные должности. Она считает, что именно такие квоты при приеме на государственные должности ветеранов войны должны быть в фокусе работы с правительством по этому вопросу.

Отдельно Елена Шуляк остановилась на примере из украинского опыта. В рамках подготовки Программы комплексного восстановления (ПКВ), которая является обязательной для громад и над которой уже работает почти треть из них, Киевская область заложила специальные меры для поддержки ветеранов.

"Когда Киевская область разрабатывала Программу комплексного восстановления, она подошла к вопросу работы с ветеранами очень грамотно, понимая, что эти люди могут иметь инвалидность. Они выделили в области три отдельных города, где в профессионально-технических училищах ветераны будут проходить переквалификацию", - пояснила Шуляк.

Также в области начали диалог с бизнесом, чтобы программы обучения соответствовали потребностям рынка и завершались гарантированным трудоустройством.

"По моему мнению, такой положительный опыт нужно брать и другим громадам, чтобы иметь постоянную коммуникацию и с ветеранским сообществом, и с работодателями. Более того, уже есть бизнесы, которые сегодня разрабатывают программы для ветеранов. При условии такого комплексного подхода, когда будет справедливый мир, каждый ветеран должен иметь возможность найти достойную работу и достойное место", - резюмировала Елена Шуляк.