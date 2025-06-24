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Шуляк: ветераны и ветеранки - беспрецедентный кадровый ресурс для восстановления Украины

Вторник 24 июня 2025 18:31
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Шуляк: ветераны и ветеранки - беспрецедентный кадровый ресурс для восстановления Украины Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Украина имеет беспрецедентный кадровый ресурс - ветеранов и ветеранок. Это люди, закаленные войной, которые умеют работать в команде, принимать решения в сложных условиях и не боятся ответственности. Задача государства, чтобы эти качества стали не барьером, а преимуществом на рынке труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга Народа" Елену Шуляк.

По ее словам, на сегодня ветераны, которые возвращаются к гражданской жизни, имеют мощный набор практических и так называемых "мягких", то есть неспециализированных навыков, которые высоко ценятся в современной бизнес-среде.

"73% опрошенных ответили, что во время военной службы научились быстро адаптироваться к изменениям, 67,4% - оказывать первую медицинскую помощь, 66,5% - работать в команде, 64,6% - управлять людьми. А еще война их научила дисциплине, ответственности и решительности. Некоторые приобретают специфические технические навыки в сфере логистики, связи, эксплуатации оборудования. Это делает их ценными для таких секторов, как ИТ, кибербезопасность, производство", - отметила Шуляк.

Впрочем, несмотря на этот уникальный опыт, 57% опрошенных ветеранов и ветеранок сталкиваются с проблемами поиска работы после завершения службы.

"Проблема прежде всего в несоответствии предложенной заработной платы ожиданиям и потребностям - на это указали 37,3% респондентов. Еще 36,3% - имеют проблемы со здоровьем, а 25,5% - испытывают трудности из-за осложненного психоэмоционального состояния. 23,3% сталкивались с дискриминацией. И эти же факторы часто становятся причиной увольнения с первого места работы после возвращения со службы", - добавила Елена Шуляк.

В мирной жизни опрошенные ветераны и ветеранки больше всего видят себя на государственной службе, в местном самоуправлении, военном деле и охране, перевозке и логистике.

"Радует тот факт, что ветераны готовы не только возвращаться к службе в секторе безопасности, но и осваивать новые профессии в критически важных для страны отраслях. Особенно показательно, что многие из них стремятся работать в органах власти как на государственном уровне, так и в местном самоуправлении. То есть, люди, которые защищали свои общины с оружием в руках, сегодня готовы защищать их в гражданской жизни, меняя страну к лучшему", - отметила Шуляк.

Впрочем, реализации таких профессиональных ожиданий ветеранов и ветеранок мешают несколько серьезных барьеров: потребность в программах переквалификации, квотирование рабочих мест, признание военного опыта как трудового, дополнительное образование, психологическая поддержка, помощь с поиском работы.

"К сожалению, сегодня работодатели лишь частично удовлетворяют соответствующие запросы ветеранов и ветеранок. А государственная политика в сфере их трудоустройства должна базироваться на реальных потребностях: адаптации к гражданской жизни, поддержке лиц с инвалидностью, социальной защите, а также создании условий для открытия собственного дела", - подчеркнула нардеп.

Исследование "Трудоустройство ветеранов и ветеранок: барьеры и адаптационные вызовы" охватило более 300 ветеранов и ветеранок, а также работодателей. Результаты содержат рекомендации для государственного и частного сектора по адаптации людей с военным опытом.

"Украина должна разрушить все барьеры между ветеранами и достойной работой. Наша задача - сделать все для того, чтобы каждый ветеран и ветеранка могли найти работу или начать бизнес: получить специальность, которая соответствует рынку труда, воспользоваться программами профессионального обучения и предпринимательства. Их опыт - это не бремя, а колоссальное преимущество для страны, которая ежедневно отстраивается", - подытожила Шуляк.

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