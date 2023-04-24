ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Могут ли россияне выйти на протесты против Путина: что говорит Буданов

Новина українською →
Киев, Понедельник 24 апреля 2023 12:08
Могут ли россияне выйти на протесты против Путина: что говорит Буданов Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Надеяться, что российский народ выйдет на протесты против власти, не следует. Из-за большой пропагандистской машины режиму легче этого не допустить.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Посмотрите, пожалуйста, в историю Российской империи, Российской федерации разных этапов ее истории. Проанализируйте, что выводило людей на мятежи, восстания, митинги против власти. Во всех случаях это были военные поражения. И один из немногих случаев - это случай 1993 года. Он был основан немного на других началах. Но ничего другого не может быть", - объяснил Буданов.

По его словам, военные неудачи россиян приведут к поиску виновных.

"Поиск виновных приведет к следующим событиям. Но надеяться на то, что выйдет российский народ, не следует", - отметил Буданов.

Глава ГУР не видит возможности бунтов в РФ после военных неудач, как это было раньше, поскольку "тогда не было такой пропагандистской машины".

"Это еще одна очень большая разница. Сейчас легче для режима", - подытожил Буданов.

Напомним, по данным недавних опросов, после начала войны с Украиной, протестный потенциал жителей России резко снизился и находится на низком уровне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Главное управление разведки Кирилл Буданов
NEWS
Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили 60 атак, - Генштаб
Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили 60 атак, - Генштаб
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году