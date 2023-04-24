Могут ли россияне выйти на протесты против Путина: что говорит Буданов

Надеяться, что российский народ выйдет на протесты против власти, не следует. Из-за большой пропагандистской машины режиму легче этого не допустить.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Посмотрите, пожалуйста, в историю Российской империи, Российской федерации разных этапов ее истории. Проанализируйте, что выводило людей на мятежи, восстания, митинги против власти. Во всех случаях это были военные поражения. И один из немногих случаев - это случай 1993 года. Он был основан немного на других началах. Но ничего другого не может быть", - объяснил Буданов.

По его словам, военные неудачи россиян приведут к поиску виновных.

"Поиск виновных приведет к следующим событиям. Но надеяться на то, что выйдет российский народ, не следует", - отметил Буданов.

Глава ГУР не видит возможности бунтов в РФ после военных неудач, как это было раньше, поскольку "тогда не было такой пропагандистской машины".

"Это еще одна очень большая разница. Сейчас легче для режима", - подытожил Буданов.

Напомним, по данным недавних опросов, после начала войны с Украиной, протестный потенциал жителей России резко снизился и находится на низком уровне.

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