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Могут ли мобилизовать того, кто содержит человека с инвалидностью: ответ юриста

Оформить отсрочку от мобилизации могут лишь отдельные категории лиц (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Согласно действующему законодательству Украины, даже в период всеобщей мобилизации мужчины призывного возраста могут отсрочить призыв на военную службу - в связи с определенными обстоятельствами.

Об этом в комментарии РБК-Украина напомнил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

Отсрочка по уходу за человеком с инвалидностью: кто может получить

По словам эксперта, получение отсрочки от мобилизации является правом, а не обязанностью.

"Если человек ухаживает за родственником и имеет право на отсрочку, но не оформил ее в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), он может подлежать мобилизации", - объяснил он.

В то же время Гончаренко отметил, что "и здесь не все так просто".

Речь идет о том, что военнообязанные имеют право на отсрочку по некоторым семейным основаниям:

  • те, у кого жена с инвалидностью
  • те, у кого родители с инвалидностью
  • те, у кого ребенок с инвалидностью

"То есть для отсрочки от призыва нужно содержать человека с инвалидностью первой степени родства", - подчеркнул юрист.

Он добавил, что содержание других родственников - родителей жены, бабушки или дедушки, брата или сестры - будет считаться основанием для отсрочки:

  • только при условии наличия I или II группы инвалидности
  • только при необходимости в постоянном постороннем уходе

Военное положение и всеобщая мобилизация

После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".

Такой особый правовой режим вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения (когда есть опасность для независимости и территориальной целостности страны).

Он предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и отражения агрессии.

В то же время военное положение не означает объявления войны (последнее, согласно международному праву, происходит путем обращения к собственному народу или правительству государства-противника, мировому сообществу и т.д.).

В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации" - пополнении ВСУ и других военных формирований новыми военнослужащими по всей территории страны.

Впоследствии военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продлевали.

29 октября 2024 года Верховная Рада приняла законопроекты №12151 и №12152 о продлении действия военного положения и срока всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года. Несколько позже оба документа подписал президент.

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